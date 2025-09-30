ジャッジの“MVP当確視”に異論 米記者が捕手として60発の価値を訴え「今年の野球界でローリー以上に価値のある人物はいない」
ジャッジ（左）と比較される打力を発揮したローリー（右）(C)Getty Images
捕手として歴史に名を刻んだ名手への評価はいかなるものとなるか。アメリカン・リーグのMVP投票の行方が注目を集めている。
現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。9月30日から始まるポストシーズンの行方と、各個人タイトルがクローズアップされる中、小さくない話題を生んでいるのが、両リーグ最多となる年間60発を放ったカル・ローリー（マリナーズ）がMVPを手に出来るか否かだ。
無論、受賞に値するだけのパフォーマンスは発揮してきた。メジャー5年目の今季、開幕から本塁打を量産したローリーは、21年にサルバドール・ぺレス（ロイヤルズ）が放った48本を超える捕手史上最多の60発をマーク。打率.247、125打点、110得点、長打率.589、OPS.948と軒並みキャリアハイの数字を叩き出した。
加えてローリーは捕手としても昨季ゴールデングラブ賞を手にした才覚をいかんなく発揮。守備率.996という好成績を収め、多士済々の投手が揃うマリナーズの扇の要として絶大なる存在感を発揮した。
もっとも、ローリーのMVP受賞には強大なライバルも存在する。それはヤンキースの大砲アーロン・ジャッジだ。
今季のジャッジはシーズン途中に右肘を痛めて欠場する期間はあったが、最終的に2年連続となる50号超え（53本塁打）を達成。打率.331、114打点、長打率.688、出塁率.457、OPS1.145と猛打を振るった。また、打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標『WAR』もローリーに1.1差をつける10.1と記録している。
近年のMVP投票における重要指標となっている『WAR』の差もあり、ジャッジの2年連続の戴冠を予想する声は強まっている。一方で捕手として確かな貢献度を見せ、攻守で鮮烈な輝きを放ったローリーを「評価すべき」という意見が根強いのも事実だ。
米全国紙『USA Today』のボブ・ナイチンゲール記者は、「単純に統計だけを見れば、ジャッジを超える選手はいない」とした上で「しかし、彼は2025年のMVPになるべきではない。この賞は、想像をはるかに超え、捕手が到達したことのない場所にまで到達し、歴史的なシーズンを送ったローリーに与えられるべきだ」と強調。“野球の神様”ベーブ・ルースと並ぶ、60本塁打を放った名捕手の価値を訴えた。
ナイチンゲール記者は、今季に24年ぶりの地区優勝を飾ったマリナーズの成績面も評価。「マリナーズがプレーオフ進出すらも逃していたら、ジャッジが圧倒的な候補だった。しかし、ローリーはマリナーズをワールドシリーズ優勝の脅威になるまでに押し上げた」と主張し、28歳がチームにもたらした影響力がジャッジを上回っていると“異論”を唱えている。
「今年の野球界でローリー以上に価値のある人物はいない。野球界で最も要求の厳しいポジションを担い、毎日貴重な練習時間を投手ミーティングに費やさなければならないにもかかわらず、彼は125打点に加え、60本塁打も打った。さらに彼にはクラブハウス内でのリーダーシップや、ゴールドグラブ賞受賞した守備力、そして投手陣の力を最大限に引き出す能力がある。もしも、ローリーがヤンキースの捕手で、ジャッジがマリナーズの右翼手だったなら、私たちはこんな議論をしているだろうか」
単純な数字比較ならジャッジに票が偏りそうだが、果たして、投票権を持つ記者たちは、いかなる答えを出すのか。その行方はさまざまな論争を巻き起こしそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]