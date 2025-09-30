ＤｅＮＡの三浦大輔監督（５１）が今季限りで辞任することが２９日、分かった。球団に辞意を伝えて了承された。

５年目の三浦監督は前日２８日の広島戦（マツダ）に勝利し、２２年以来の２位を達成し４年連続７０勝＆Ａクラス入り。昨年リーグ３位から２６年ぶりに日本一を達成したことなどから、指揮官は球団から２年の契約延長を打診された。しかし、阪神に独走を許し、２７年ぶりのリーグ優勝を果たせなかった責任を感じてこれを固辞。南場オーナーはこの日Ｘを更新し「三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました。 もう一度、皆さまと一緒に去年と同じ景色を見るために、三浦ベイスターズ、最後まで全力で戦います」などとつづった。

今季はバウアー、シーズン途中にはビシエド、藤浪らを補強したが、序盤は投打がかみ合わなかった。終盤には牧、宮崎をけがで欠き、オースティンも状態が万全でない中での戦いを強いられたが、蝦名や筒香が好調を維持し９月は１６勝５敗１分け。最終盤で状態を上げていった。

今後は今季最終戦の１０月１日ヤクルト戦（横浜）後にファンに直接気持ちを伝える予定。「ハマの番長」が監督生活に別れを告げる。

◆三浦 大輔（みうら・だいすけ）１９７３年１２月２５日、奈良県生まれ。５１歳。高田商から１９９１年ドラフト６位で大洋（現ＤｅＮＡ）に入団。９７年に最高勝率、０５年に最優秀防御率と最多奪三振。１６年に現役引退。１９年からＤｅＮＡ１軍投手コーチ、２０年に２軍監督を経て同年オフに１軍監督に就任。通算５３５試合１７２勝１８４敗、防御率３・６０。右投右打。