◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

凱旋門賞で田中博康調教師（３９）＝美浦＝はアロヒアリイを送り込む。スポーツ報知では、新進気鋭のトレーナーが思いをつづる４回連載「輝く王へ」をスタート。初回は騎手時代から修業を積んだフランスで、最高峰のレースに挑む思いなどを語った。

読者の皆様、こんにちは。ＪＲＡ調教師の田中博康です。このたび、スポーツ報知で私の連載コラムを掲載するということで、とてもうれしく思います。今回、憧れの凱旋門賞に、ハワイ語で「輝く王」を意味するアロヒアリイで挑戦させてもらえることになりました。

私は騎手時代にフランスでの騎乗、勝利経験がありますが、調教師試験に合格してからはアンドレ・ファーブル調教師（※）のもとで研修させていただきました。仕事に取り組む姿勢はもちろん、たくさんの管理馬をしっかりと勝たせるところは本当にすごい。素晴らしい調教師です。そしてペリエ騎手、ルメール騎手、スミヨン騎手、バルザローナ騎手、ギュイヨン騎手、ブドー騎手、シュミノー騎手… 今は７９歳で、誰もが知る多くの名手をバックアップして育ててきました。

凱旋門賞を勝ちたいと思うことが、調教師を目指したきっかけでもありました。厩舎でも凱旋門賞の話をずっとしていましたし、そういう機会をつくらないといけないと思っていました。

アロヒアリイで海外初戦のギヨームドルナノ賞を勝ちましたが、実は全く自信がありませんでした。当初はパリ大賞からの予定でしたが、体調が整わず目標を切り替えました。美浦に帰厩したときから順調な調整を積めず、レースの１週間くらい前には体のダメージがきつくて黄信号が出ました。それでもスタッフが懸命に立て直してくれ、これなら大丈夫と思いましたが、やりたい調整をできないなかでの競馬だったのです。正直、勝ってくれ、という気持ちでは見ていなかったですね。

勝った後は若干コンディションが落ちて、凱旋門賞に出走するかの判断に時間を要しましたが、そこからは順調にきています。レースが近づき、一日一日、ベストの仕事をすることを考えています。（ＪＲＡ調教師）

（※）凱旋門賞で２度の連覇を含む歴代単独最多８勝を誇るフランスの名トレーナー。日本からディープインパクトが参戦した０６年に３頭出しでレイルリンクがＶ。今年はソジー、クアリフィカーで１９年ヴァルトガイスト以来、６年ぶりＶを目指す。

◆田中 博康（たなか・ひろやす）１９８５年１２月５日、埼玉県出身。３９歳。０６年３月に騎手デビュー。０９年のエリザベス女王杯（クィーンスプマンテ）でＧ１初勝利。１６年に騎手出身としては最年少の３１歳で調教師試験に合格し、フランスの名門アンドレ・ファーブル厩舎などでの研修を経て、１８年３月に開業。ＪＲＡ通算２２１勝。重賞はレモンポップのＧ１・３勝を含む１１勝。２４年にはＪＲＡ賞最高勝率調教師に輝いた。同期の騎手は現役に北村友、田村、的場、黛。田中克、千葉は現調教師。