危険運転「速度・飲酒」に数値基準２案、６０キロ道路は４０キロ超か５０キロ超…現状は要件が曖昧

危険運転致死傷の適用要件を見直す法制審議会（法相の諮問機関）の部会が２９日開かれ、悪質な事故への適用要件を明確にするため、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準案が示された。

いずれも二つの案が併記され、最高速度６０キロ以下の道路では、４０キロ超または５０キロ超のスピード超過で死傷事故を起こした場合に危険運転を適用するとした。

法制審部会が要件を明確化

現行の自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷は、「制御が困難な高速度」や「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」で車を運転し、死傷事故を起こした場合に適用される。

ただ、具体的な数値基準はなく要件が曖昧で、大幅に速度を超過していたり、大量に酒を飲んだりしていても、運転ミスに適用される過失運転致死傷にとどまるケースが相次いだ。遺族らから見直しを求める声が上がり、部会が３月から審議を行ってきた。

この日の部会では、自動車工学の専門家へのヒアリングなどを踏まえ、最高速度が６０キロ以下の道路では（Ａ）その速度を４０キロ超える、（Ｂ）５０キロ超える――速度で死傷事故を起こした場合に一律に危険運転を適用する案が示された。最高速度６０キロの一般道では、時速１００キロまたは１１０キロを超えた速度で走行した場合に適用される計算になる。

最高速度が６０キロを超える道路では（Ａ）５０キロ超、（Ｂ）６０キロ超とした。最高速度１００キロの高速道路は、時速１５０キロまたは１６０キロを超えた場合が適用対象だ。

飲酒については、呼気１リットル中のアルコールが（Ａ）０・２５ミリ・グラム以上、（Ｂ）０・５ミリ・グラム以上とする案が示された。危険運転致死傷の法定刑の上限が「拘禁刑２０年」と重いことなどを踏まえ、酒気帯び運転の基準である「０・１５ミリ・グラム以上」より高い数値が設定されたとみられる。

速度に関しては「重大な危険の回避が著しく困難な高速度」との要件を新たに明記し、飲酒は「アルコールの影響により正常な運転が困難」との要件を維持した。数値基準に達しない場合でも、危険運転を適用する余地を残した。

タイヤを横滑りさせるなどして運転する「ドリフト走行」を新たに処罰対象に加えることも盛り込まれた。

法務省は法制審からの答申を受けた後、同法改正案を来年の通常国会に提出したい考えだ。