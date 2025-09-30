この絵文字が表す映画は？吸血鬼とオオカミが出てくるラブストーリー♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🌙🧛♂️🐺❤️🌲」が表す映画は一体なんでしょうか？
吸血鬼とオオカミが出てくるラブストーリーといえば...そうあの映画です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「トワイライト」でした！
「吸血鬼・オオカミ・ハート」の絵文字から、人間と吸血鬼の禁じられた恋物語を描いた「トワイライト」であることがわかります。
世界的ベストセラー小説を映画化したこの映画は、全部で5作品。
ロマンス要素だけでなく、ファンタジー要素も掛けあわされているため、「甘いロマンスだけじゃ物足りない、ハラハラドキドキも楽しみたい！」という人におすすめの作品となっています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
