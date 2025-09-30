この地球で生命体が生じた奇跡…初期地球で起こった、隕石、大気、雨による「衝撃の触媒作用」

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

大気中微生物のどのようにして生じたのでしょうか。その原型は、初期地球に現れた微生物に始まると考えられています。そこで今回は、大気中微生物の原型を追って、地球生命誕生の経緯について見ていきたいと思います。

大気微生物の始まり…生命体そのものの起源に関わる!?

大気微生物は、人の生活に最も身近な存在であることを、これまでの記事でご紹介してきましたが、それだけでなく生態系をかく乱したり、地球規模で気候や物質循環などにも影響を及ぼしてきました。

ところで、微生物はいつごろから大気中を漂っていたのでしょうか。

大気が現在と同じ組成になったのは約5億年から2億年前だといわれています。普通に考えれば大気微生物は、この時代から本格的に大気中をさまよい始めたと予想されますが、もしかすると、もっと以前、地球上に生命が誕生する頃から関わってきた可能性があります。

それどころか、生命体そのものが大気微生物の原型から始まったのかもしれないのです。今回は大気微生物のはじまり、そして生命そのものの起源について考えてみましょう。

大気を漂う生命の源

生命が誕生した約38億年前以前の原始大気の主成分は窒素と二酸化炭素、そして水蒸気でした。現在の地球大気とは大きく異なり、有機物の欠片（かけら）もなく鉱物ばかりの無機物の世界でした。

生命体は、タンパク質と、DNAやRNAなどの核酸といった有機物でできています。つまり、原始大気には生命体の材料はなかったのです。しかし、一見不毛なこの原始大気こそ、生命の起源に重要な役割を果たしてきたはずです。その理由を、順を追って説明しましょう。

まず、生命体としての必須条件には、タンパク質と核酸を使って自身を複製し、（2）タンパク質で機能を発揮して自己を維持しつつ、（3）核酸をわずかに変化させバージョンアップする（が、多くが失敗する）、という3点が挙げられます。

原始地球では、（1）の自身を複製する細胞が生まれ、細菌のような微生物となり、やがて多細胞化し、植物や動物が登場しました。DNAは複製や機能の情報を記した設計図であり、その設計情報の一部を抜き出し、タンパク質を合成するのがRNAです。タンパク質が生物の細胞構造を維持し、その機能を担います。

ただし、DNAとタンパク質の橋渡しをするRNAは、DNAと同様に核酸であるにもかかわらず、タンパク質の酵素のような機能をもっています。RNAの一種であるリボソームRNAには、タンパク質のパーツであるアミノ酸をつなげる機能があるのです。よって、情報と機能をもったRNAから生命が生まれたとする「RNAワールド」説が提唱されるようになりました。

核酸やタンパク質はどのように生じたのか

それでは、原始地球で生命の材料となるRNAなどの核酸やタンパク質はどのように生じたのでしょうか。原始地球の大気は、水蒸気で満たされ、二酸化炭素と窒素を含んでいたと考えられています。一方でメタンやアンモニアなどを主成分とするのではないかという説もありました。

1953年、原始地球に生じた有機物に興味をもったアメリカの化学者、スタンリー・ミラーが、指導教員のハロルド・ユーリーとともにある実験を行いました（図「ミラーとユーリーの実験」）。

この実験では原始地球の大気を模してメタンやアンモニアなどの混合ガスに、雷レベルの放電を与えたところ、タンパク質のもとになるアミノ酸が生じました。さらにその後の実験では、原始地球に降り注いでいた放射線を当てると、やはり有機物が生じました。つまり、無機物のみの原始大気から生命の材料が生成される可能性が示されたのです。

ただし、その後の研究で、原始地球の大気の大半は水蒸気が占め、あっても二酸化炭素と窒素がわずかにあるのみで、ミラーが実験で使ったメタンやアンモニアはほとんど含まれていないと考えられるようになりました。そのため一時、「原始大気から有機物が生成された」というミラーの見解は否定されていました。

隕石が頻繁に衝突していた、38億年前の地球

生命誕生へのアイデアが暗礁に乗り上げたころ、再度、原始地球の状況が地質学的に調べられると、生命が生じた約38億年前は、今の1000倍以上の数の隕石が頻繁に地球の陸地や海洋に衝突していたことがわかりました。

隕石は、主にカンラン石や輝石などで構成されており、鉄やニッケル、マグネシウムなどの金属を多く含みます。隕石が衝突するたびに金属が原始地球の海水に溶け込み、その濃度を高めていきました。

しかも、隕石が衝突した衝撃で、海水中の金属は大量に大気中に舞い上げられました。この大気中の金属が触媒となれば、二酸化炭素や窒素が還元され、アミノ酸の合成に欠かせないメタンやアンモニアが生じたと充分に考えられます。

アミノ酸や核酸塩基の出現

現在、アンモニアは、空気中の窒素に水素と金属触媒を加え、圧力をかけて高温で反応させることで、人工的に製造されています。この手法をハーバー・ボッシュ法といい、農業で窒素源として利用する肥料を調達するには欠かせない手法です。原始地球に隕石が衝突すると、天然のハーバー・ボッシュ法でアンモニアが生じていたわけです。

さらに、隕石の衝突は、水素や一酸化炭素、二酸化炭素などの気体も大量に生みだしました。こうした大気の成分は金属触媒によって互いに反応し、大気中で様々な反応を経て、アミノ酸を含む多様な有機物が生成したのではないかと考えられています。

隕石の衝突が落ち着くと、有機物を含んだ雨が地上や海洋に降り注ぎました。こうして大気中で作られた有機物が、地球で誕生した生命体の材料となったとする考えが現在では強まっています。

ただし、実験室で検証できる原始地球の大気環境は単純な系であり、現在生成が確認されている有機物は、数種のアミノ酸など限られたものになります。しかし、もし複雑な大気の状態を再現できれば、さらなる有機物が合成されるかもしれません。

しかし、アミノ酸や核酸塩基だけでは生命が誕生するには不充分です。アミノ酸や核酸塩基以外にも、生命体を生命たらしめる主役の成分があります。

＊

DNAやRNAの主要な材料であるアミノ酸や核酸塩基だけでは、生命の誕生には不十分ということは、さらに必要なものとは何でしょうか。生命誕生の扉を開く、生命体を生命たらしめる主役の成分を見てみましょう。

