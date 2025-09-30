肌温度からマイナス3度。ロングサイズでウォーターたっぷりひたひた【ビオレ】の冷感タオルがAmazonに登場中‼
汗も熱も、ひと拭きでリセット。潤い続く、夏の新習慣【ビオレ】の冷タオルがAmazonに登場!
ビオレの冷タオルは、暑さ対策に特化したスティック型の冷感アイテム。コンパクトな個包装で持ち運びがしやすく、冷却ウォーターが全身をひんやりと包み込む。
厚手の超大判シートには冷却ウォーターがたっぷり含まれており、肌にのせるだけで熱を吸収しながら蒸発。肌温度を約マイナス3度下げる効果が、最大1時間持続する。天然コットンのやさしい肌触りに加え、ヒアルロン酸とメントールの配合で、潤いと冷感が長く続く。
頭や首、腕などに巻いて使える92センチメートルのロングサイズで、ゴルフや屋外作業、家事など、暑さが気になるあらゆるシーンに対応。汗や皮脂汚れをすっきり拭き取りながら、肌のほてりを逃がし続ける。
いざという時の備えにも頼れる、夏の定番アイテムだ。
