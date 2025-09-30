これまで150以上の水族館を巡ってきた海洋生物学者・泉貴人先生は、「現代の水族館は、学者の目から見てもものすごい価値が眠っている、まさに“学術施設の極み”である」と語ります。そこで今回は、泉先生の著書『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』から一部を抜粋し、水族館業界に通じるプロの目から見た、水族館のウラ話をご紹介します。

デビューさせる――表の水槽に穴をあけないために

予備水槽（※）でコンディションが整い、かつ種も判別した生物。こういう子たちはいよいよ、お披露目の日が近いといっていい。オーディション（=飼育員の独断と偏見）を勝ち抜いた生物は、華々しく展示水槽にデビューする！

とはいっても、いついかなる時、どんな水槽に入れてもいい、というわけではない。なぜかと言えば、水族館の展示水槽は基本的に“埋まっている”状況にあり、予備水槽出身の生物は、通常は先客のいる水槽の“新入り”となるからだ。人間だって、新入りが新たな学校や組織になじむのには時間がかかるだろう？ もっとシビアな自然界で生きる生物なら、いわんやである。

例えば、予備水槽と明らかに水温の違う展示水槽に入れれば、当然すぐ死んでしまうだろう。また、新たに入れた生物と水槽の先客の魚との相性が悪かったり（最悪、食う食われるの関係だったり）する。ほかにも、餌を食うのが得意な生き物と一緒にされては餌の取り合いに負けて飢えてしまうだろうし、そうでなくても繁殖期で気の立っている生き物と同居させたら、ストレスで健康を害するかもしれない。

だから、展示水槽に移されるタイミングは、綿密な計算のもと行われるし、その後もスタッフさんたちは観察を続け、仮に先客との相性が悪そうだと判断したら、すぐにどちらかを隔離するのだ。

もう一つ、“先客と交代する”パターンがある。何らかの理由（後述）で、もともと水槽にいた住人がバックヤードに下げられることがある。その水槽がその生物のみの展示だった場合、展示に穴をあけないため、裏にいた生き物は交代で展示水槽にデビューすることになろう。

こちらは、水温や環境を整える手間はあれど、先述のような相性を気にする必要はない。つまり、デビュー直後から一国一城の主というわけだ。仮に筆者が水族館の生き物になるなら、こっちがいいなあ……（笑）。

※客の目に触れないバックヤードにある水槽のこと

センターを取らせる――目玉の生物は見てもらえる水槽に

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」とは、最近一万円札を引退した某諭吉先生の書にある言葉だ。しかし、世の実態は全くそんなことはなく、例えば俳優にも“主役級”のスターと、“脇役専門”のようないぶし銀の人がいる。もちろん後者がいるからこそ前者が輝けるというものだが、やはり知名度、人気に関しては主役級の俳優が抜きんでる、そんな世知辛い世の中なのだ。

いきなり何を言い出すんだ？ と思うかもしれないが、水族館の生き物にも“主役”と“脇役”がいる。例えば、水族館と聞いて多くの人が思い浮かべるような、大水槽の中を優雅に泳ぐジンベエザメやマンタは、圧倒的な主役だ。



しかし、同じ大水槽に入っている小魚、小型のサメ、地味なエイ、あと名前も知らないハタやフグ……この辺は悲しいかな、多くの観客にとっては脇役という扱いになる。多数の生物を飼う水槽では、得てして「大きくて」「活発に泳ぐ」「主に魚」が主役になり、逆に海底に棲むおとなしい生物は脇役になりやすい。例外はガーデンイール（かの有名なチンアナゴの仲間）ぐらいなものだ。

たくさんの小さな水槽を集めたようなコーナーにも、同じことが言える。例えば、“銃弾のパンチ”を放つことで有名なモンハナシャコ。緑を基調とした極彩色を誇るあのシャコは、主にコーナーの中央部で主役を張っている。同じシャコでも、地味~な普通のシャコなら端っこの水槽にいることが多い。

クラゲだったら、鮮やかで大きなアカクラゲや、大量のミズクラゲの群れが中央にいて、その両脇をタコクラゲやサカサクラゲが固め……となり、小さくて地味なクラゲがセンターを張ることはない。まして、ウニやナマコは大抵“モブキャラ”程度の扱い、これらが主役を張る水槽なんざ、激レアも激レアだ。そんな感じで、どの生物が“金がとれる”のか、水族館側も分かっているのよ。

主役級のスターは経営を圧迫する

「じゃ、水族館を全部、主役級のスターで埋めればいいじゃん？」と思った方。そうもいかないのよね。

だって、主役級の俳優を10人集めたドラマがあっても、そのドラマの主役は（ダブル主演でもない限り）一人じゃない？ もったいなさ過ぎるでしょ。それと一緒で、人気の生物だけ集めても、その中で優劣ができてしまうからあまり水族館に旨みがないんだわ。第一、そんなスターは得てして購入費用が高いから、ただただ経営を圧迫するだけなんです。

そう、客商売である水族館は「何を見せるか？」まで計算して、展示に出していることが多い。客の動線を計算し、要所要所にスターの生物を置き、飽きさせないようにしつつも全体を見てもらえるような、そんな工夫が各水族館に見て取れる。

まあ、あくまでそれは経営側の視点。客側は全部を見るのもよし、スターの生物だけをつまみ食いするのもよし、そこは自身の裁量だ。もちろん筆者のような水族館ヲタクは、水槽の脇役、何なら「名もなきモブキャラＡ」に至るまで観察する。

そして中には「ウニやヒトデ専用の水槽」をつくってしまうような変態的な水族館もある。なぜか知らんが、そのたぐいのマニア向け水族館は、和歌山県に多いんだよね。京都大学白浜水族館とか串本海中公園とか。

特殊なデビュー方法――その名は「企画展」「特別展」

最後に、ちょっと特殊な方法でデビューする生物を紹介しておこう。

その前に、水族館や博物館で定期的に行われる「企画展」「特別展」についての紹介をしておかねばなるまい。

水族館においては、メインコーナーとして、いついかなる時も入場料のみで見られる展示がある。これを「常設展」という。

「そんなの当たり前じゃないの？」と思った方。何度も同じ水族館に足を運んでみてほしい。一部、訪れるたびに水槽の構成がガラッと変わっているコーナーがあるはずなんだよね。これが「企画展」または「特別展」と呼ばれる代物だ。

そう、水族館や博物館では、シーズンごと、もしくは年度ごとぐらいに、目玉となる展示を企画製作しているものなのだ。

有名なところで言うと、科学博物館で「大恐竜展２０ＸＸ」（ＸＸは西暦）みたいなＰＲを見たことがある人、いるんじゃない？ 大抵の水族館ではそこまでの大掛かりなものはやらないが、常設展の一角のミニコーナーに、テーマに沿った水槽や展示物を並べていることは多いのよ。この企画展・特別展のテーマは例えば、「東京湾の生物」「ウミウシの仲間」「砂に潜る生き物たち」など、様々なものが考えられる。

何が大事なのかというと、そのテーマを、予備水槽での控え組にあわせて企画することができるということ。

言い換えれば、「常設展には訳あってデビューさせられないが、どうしてもこれを見せたい……」という生き物がいる場合、その生き物を主役にした企画展をつくってしまえばいいのだ！ 一部の生き物は、そんな裏ワザのような方法で、展示にお目見えしている。……まあ、企画展・特別展は当然一時的なものだから、そういう生き物は降板も早いんだけどな。

一定の期間ごとに製作しなければならない企画展は、多大な労力を必要とするので、水族館側の負担も大きい。一方で、ＰＲ効果により、集客力は絶大だ。何より同じ展示＊を見て客が飽きるのを防ぎ、目新しさを加える意味もあるしね。

＊先述の通り、常設展の展示水槽にも生き物の出入りがある。そして何より生き物である以上、再訪したときに前回とまったく同じ展示があるなんてことは絶対にない。一応、マニアとして付記させていただこう。念のため。

降板・引退は突然に――老後は余生をのんびり……とはいかない

先ほど記した通り、展示水槽にデビューする生物と入れ替わりに、予備水槽に引っ込む生物もいる。バックヤードで繁殖させるためだったり、何より死亡した生物のガラが回収されるのは当然の話だが、ほかにも……。

（1）病気やケガ

人間同様、生物も病気になることもあれば、水槽の中で傷つくこともある。病気になった魚がバックヤードに回収されるのは、治療のためもあるが、何より水槽にいる他の魚に病気を感染させることを防ぐ意味合いが強い。

また、水槽内で生物がケガをすることがある。デビューした新入りが先客と相性が悪くケンカをすることがある、というのは前に述べた通りだが、それ以外にも水槽の壁や岩でこすれて体をケガすることもあるのだ。

で、ケガをした生物がいる場合、ほかの魚やカニなどがその部分をつついてしまい、より重傷になるリスクがある。たとえ獰猛なサメでなくても、血の出た部分を狙ってガリガリかじってしまうのよ。生存競争の中で生きる生物の野性はすさまじいものがある。少し油断するとすぐに手遅れになってしまうから、早急に回収しなければならないのだ。

（2）老化・勤続疲労

生き物だって、年を取る。水中の生物は、陸上のものより得てして寿命が長いのだが、それでも老化は避けられない。「寄る年波には勝てぬ」っていうぐらいだ、魚だって年寄りを若い者と一緒に飼っていては、餌の取り合いに負けてしまう。

また、老化まではいかなくとも、水槽に入っていると“勤続疲労”のような症状が表れることもある。野生のままの姿を保とうとしても、飼育下では限界があるからね＊。特に、魚においては背骨が曲がったり、目が白く濁ったりすることが多い。生存に問題がなければ飼えるんだけど、痛々しい見た目になってしまうと、お客さんが心配するんだよね……。

だから、時にはバックヤードに、ご隠居さんのような生き物が控えていることがある。幾多のお客の目を楽しませてきたまさに“歴戦の猛者”だ。ひとりでに頭が下がる。

＊学者として、正確なことを言わなければならない。

自然界で変形した生物が滅多にいないのは、そんな生物が出現しないからではなく、たとえ生まれても生存競争に敗れて死んでしまうからだ。だから、水族館で目が濁った魚がいても、「飼育しているせいだ！」なんて悪く言わないでね。むしろ、自然界では死んでしまうようなハンデのある魚も、丁寧に飼ってあげているところなのだから。

（3）水槽自体のコンセプトの変更

先述の企画展・特別展は、期間限定であると言ったね。そう、これらの展示が終われば、そこで華々しくお目見えしていた生き物も、あえなく降板だ。

また、常設展の方も、水族館の方針でコーナー自体のコンセプトが変わることがある。そのときは、コンセプトに合わなくなった生き物を泣く泣く回収する必要が生じる。上記の２パターンと違って、降板したのはまだまだ元気な子たちだから、虎視眈々と再度のデビューを狙う……。

ちなみに、降板・引退した生き物は、全員バックヤードでのんびり余生を過ごす……なんてことはない。なんとほかの生き物の餌として使われたり、あるいは検体として研究に回されたり……という運命をたどることもある。実に栄枯盛衰、諸行無常を感じる。だが、博物館の中で唯一“生き物”を展示する施設が水族館や動物園なんだ。これこそ、「最後まで命の面倒を見る」ってことだと思わないか？

