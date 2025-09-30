MLBは29日（日本時間30日）、週間MVPにア・リーグからはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）、ナ・リーグからはカブスの鈴木誠也外野手（31）を選出したと発表した。

ジャッジは3月31日、9月15日に次いで今季3度目で通算15度目の受賞。15度目は史上4人目の快挙となった。鈴木は5月27日に次ぎ、今季2度目で通算3度目の受賞。

鈴木は今週6試合で打率.318（22打数7安打）、本塁打5本、打点12、二塁打1、四球2、得点6、長打率1.045、出塁率.375を記録。メジャー4年目のシーズンで、キャリア最多となる4試合連続本塁打でシーズンを締めくくり、ポストシーズンへ弾みをつけた。

04年松井秀喜（ヤンキース）の31号を抜き、日本選手では大谷に次ぐ2番目の記録。不振の後半戦の最後に状態を一気に上げ「たくさん考えて、もがいた結果、こうやって良くなったのは自信になった」と胸の内を明かし、30日（日本時間10月1日）からパドレスと激突するワイルドカードシリーズについては「相手もギアを何段階も上げてくる。凄く楽しみ」と意気込んでいた。