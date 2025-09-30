【MLB】マリナーズ1ー6ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】大谷、176キロ豪快弾→外野手の頭上を“高速通過”

9月28日（日本時間9月29日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った55号本塁打が話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番大谷は、マリナーズ3番手のゲーブ・スパイアーに対し、初球、内角高めへ投じられた153km/hのシンカーを豪快に空振り。続く2球目は、初球よりもやや高め、同じく内角高めへと投じられた154km/hのシンカーを見逃して、カウント0-2と、わずか2球で追い込まれるも、3球目、真ん中高めへと甘く入ってきた153km/hの直球をフルスイング。そのままゆっくりセンター方向へと伸びる打球速度109.5マイル（約176.2km/h）、飛距離412フィート（約125メートル）、角度32度の特大飛球に。センターを守るルーカス・レイリーが懸命に追いかけるも及ばず、その頭上を越えた打球は、センター左へと着弾。大谷にとって今季55本目のアーチとなるこの一発は、速度的には速い打球でありながらも、その角度もあいまって、滞空時間が非常に長く感じられる豪快アーチとなった。ファンからは「どこ行った？」「意味わからん」「滞空時間長いな」「打球速度176キロに見えないんだが」「これだけ打ち上げてフェンスオーバーとかヤバい」「爆速打球見すぎて感覚バグってるけど速度的にはかなり速いぞ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、それこそ“打った瞬間”とでもいうべき右方向への弾丸アーチが印象的な一方で、主にセンターから左にかけて、高々と打ち上る豪快アーチを放つことも。今季もこれで55本、様々なアーチでファンを熱狂させてきた大谷が、これからのポストシーズンで、一体どのようなアーチを架けることとなるのか、注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）