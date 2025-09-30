ロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志の姿に衝撃が走った。

２９日までに歌舞伎俳優の片岡愛之助がインスタグラムで「南座『流白浪燦星』初日より本日千穐楽まで全日完売でした 有難う御座いました 以前、稲葉さん御夫妻と私達夫婦４人で食事した時、ルパン歌舞伎、絶対行きたいと言って下さってましたが、まさかまさか、多忙の中、朝から新幹線で京都まで来て下さいました」とつづり、稲葉との２ショットをアップ。

「本当に嬉しかったです！！ 劇中、アドリブでＢ’ｚさんネタを挟んでみたり。三時間半の公演、稲葉さんもめちゃくちゃ楽しんでくれたようでよかった！！」と明かし、「有難う御座いました また東京で！今度は１１月歌舞伎座、いらしてください 僕は、Ｂ’ｚさんの音楽はもちろんのこと、稲葉浩志 Ｋｏｓｈｉ Ｉｎａｂａ ＬＩＶＥ ２０２４〜ｅｎ‐Ｚｅｐｐ〜ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＣＵＢＥ ヘビロテです」とすっかり意気投合した様子だった。

投稿された写真の稲葉はデニムのラフな姿だが、フォロワーは「すごい！」「かっこ良すぎる」「稲葉夫妻でいらしてたんですね」「ビジュすご」「稲葉さん、若すぎます」「スゴいツーショット」と絶賛した。