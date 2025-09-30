AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 26.0.1」と「iPadOS 26.0.1」を提供開始！重要な不具合・脆弱性を修正
|AppleがiPhoneなど向けiOS 26.0.1とiPadOS 26.0.1をリリース！
Appleは29日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.0.1（23A335）」および「iPadOS 26.0.1（23A335）」を提供開始したとお知らせしています。
一方、iOS 18の対象機種だったiPhone XSシリーズおよびiPhone XR、iPadOS 18の対象機種だったiPad（第7世代）は対象外となり、対象外の機種ではそれぞれiPadOS 18にはアップデートできないのでご注意ください。変更点は重要な不具合の修正やセキュリティーアップデートが含まれており、特にiPhone 17シリーズにおいて無線LAN（Wi-Fi）やBluetoothの接続が切れることがある問題、照明の状況によっては撮影した写真に予期しないアーチファクト（ノイズ）が含まれることがある問題が修正されています。
また他にもiOS 26やiPadOS 26へのアップデート後に少数の利用者がモバイル通信ネットワークに接続できないことがある問題および一部の利用者でVoiceOverが無効になる問題、カスタムの色合いを追加するとアプリアイコンが空白になることがある問題などの重要な不具合が修正されているということです。さらにセキュリティーアップデートについてはFontParserに関する「CVE-2025-43400」というCVEに登録されている2個の脆弱性が修正されてます。
その他、より古いiPhoneやiPad向け「iOS 18.7.1」および「iPadOS 18.7.1」、Apple Watch向け「watchOS 26.0.2」、Apple TV向け「tvOS 26.0.1」、パソコン「Mac」向け「macOS Tahoe 26.0.1」および、「macOS Sequoia 15.7.1」、「macOS Sonoma 14.8.1」、Apple Vision Pro向け「visionOS 26.0.1」なども提供開始されています。なお、このうちのwatchOS 26.0.2とtvOS 26.0.1にはCVEに登録されている脆弱性の修正はないということです。
iPhone向けのiOSやiPad向けのiPadOSの最新メジャーバージョンとして先ごろよりiOS 26.0とiPadOS 26.0が提供開始されていましたが、これらに続けて重要な不具合やセキュリティー修正を行うiOS 26.0.1およびiPadOS 26.0.1がリリースされました。iOS 26.0.1およびiPadOS 26.0.1の対象機種は以下の通り。
＜iOS 26対応製品＞
・iPhone 17
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone Air
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone SE（第3世代）
・iPhone SE（第2世代）
＜iPadOS 26対応製品＞
・iPad（第8世代）
・iPad（第9世代）
・iPad（第10世代）
・iPad mini（第5世代）
・iPad mini（第6世代）
・iPad Air（第3世代）
・iPad Air（第4世代）
・iPad Air（第5世代）
・11インチiPad Air（M2）
・13インチiPad Air（M2）
・12.9インチiPad Pro（第3世代）
・12.9インチiPad Pro（第4世代）
・12.9インチiPad Pro（第5世代）
・12.9インチiPad Pro（第6世代）
・13インチiPad Pro（M4）
・11インチiPad Pro（第1世代）
・11インチiPad Pro（第2世代）
・11インチiPad Pro（第3世代）
・11インチiPad Pro（第4世代）
・11インチiPad Pro（M4）
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行え、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 15 Pro MaxでiOS 26.0からだと620.8MBとなっています。またiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。
iOS 26.0.1
このアップデートには以下のiPhone用の重要なバグ修正とセキュリティアップデートが含まれます:
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iPadOS 26.0.1
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iOS 26.0.1 and iPadOS 26.0.1
Released September 29, 2025
- FontParser
Available for: iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generation and later
Impact: Processing a maliciously crafted font may lead to unexpected app termination or corrupt process memory
Description: An out-of-bounds write issue was addressed with improved bounds checking.
CVE-2025-43400: Apple
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iOS 26 関連記事一覧 - S-MAX
・iPadOS 26 関連記事一覧 - S-MAX
・iOS 26 のアップデートについて - Apple サポート (日本)
・iPadOS 26 のアップデートについて - Apple サポート (日本)
・iOS 26.0.1 および iPadOS 26.0.1 のセキュリティコンテンツについて - Apple サポート (日本)
・Apple セキュリティアップデート - Apple サポート