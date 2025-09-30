若槻千夏「今年一番うれしかった」と大喜び！大好きな心理テストに挑戦する新番組が本日スタート

本日9月30日（火）、平日深夜の新感覚バラエティゾーン「バラバラ大作戦」で、新たに『若槻千夏のうるさい心理テスト』がスタートする。

同番組は、SNSなどで今話題の心理テストをつまみに、ゲストたちとガヤガヤトークしていく心理テストバラエティ。

番組オリジナル心理テストやSNSなどでバズった心理テストを行い、専門家から心理学などに基づいた解説をしてもらい、より深堀りする。

番組スタートにあたり「めちゃめちゃうれしい！」「今年一番うれしかった」と普段からSNSでも心理テストをやっているというほど大好きな若槻が、初回から盛り上がりテストを受けていく。

初回放送では、「LINEアイコンでわかる心理テスト」「手の出し方でわかる心理テスト」など、3つのテストに挑戦。

そして番組進行をお手伝いするのは“AIチナツ”。最新AIかと思いきや、その仕様に大笑いしながらも戸惑う若槻で…。

実際に心理テストをやってみた若槻は、その結果に「めっちゃ当たってる！」と大絶賛する。

さらには、他の診断結果にも容赦なくツッコミを入れ、専門家の先生にも質問の連続。「心理テストって答えに迷ったときどうするの？」「心理テストを受けるときに現実的なことを考えてもいいの？」と別室にいる先生を何度も呼び出し、番組タイトル『若槻千夏のうるさい心理テスト』さながらで…。

心理テストによってさまざまな角度からの分析も楽しめるほか、自分の意外な一面も発見できるかもしれない同番組に注目だ。