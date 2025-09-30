勝てばGL突破の可能性も…U-20日本代表はW杯第2節の“大一番”開催国チリ戦へ前日練習、指揮官が語る選手起用法は
U-20日本代表は現地時間29日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。翌30日午後8時(日本時間10月1日午前8時)にはU-20ワールドカップ・グループリーグ第2節で開催国チリと対戦する。
初戦・エジプト戦で勝利した日本は、同じく初戦で勝った開催国チリとの第2節へ。30日には午後5時にエジプト対ニュージーランド、午後8時に日本対チリの試合が行われる。そのため先の試合がドローに終わった場合、日本が2連勝すればグループ突破が確定する。
開催国との大一番に向け、選手たちは快晴のもとで練習を実施した。予定していた午後6時スタートの練習は、交通渋滞を考慮して午後3時半から開始。報道陣には冒頭15分のみが公開された。
白星スタートにも船越優蔵監督は「まったく肩の荷は下りていない」と強調。指揮官がコーチとして帯同した2年前のU-20W杯では初戦の勝利後に2連敗を喫し、グループリーグ敗退の憂き目に遭った。「前回大会も同じ状況だったと選手たちには伝えた。とにかく次の試合が大事だと」。次戦の重要性を改めて説いた。
初戦のエジプト戦は引いてきた相手に対して2得点を奪い、交代枠をフル活用しながら90分を終えられた。船越監督はその点を良しとしつつ「ただW杯は日常の試合より1.5倍の強度があると思っている」とも語る。
天王山となる第2節は初戦のメンバーを継続させるか、体力面を考慮して入れ替えるか。指揮官は「全員が戦力だと思っている。これは選手にも言っているし、全員を信じて使うと約束しているので、誰が出ても遜色ない」と選手入れ替えをほのめかした。
「試合状況によって色んなタイミングでカードを切ることはある。基本的に全とっかえまでは人数の関係でできないが、フレッシュな選手を使っていこうと思っている」
今大会は男子主要大会では初の試みとして、リクエスト方式の新ビデオ判定システム「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」が試験導入されている。すでに他試合では積極的に活用が為されているなか、船越監督はエジプト戦で使用せず。しかし「初戦も怪しいところはあった」と使用の判断に迫られていたことを明かした。
「基本的に僕はゲームに集中して、テクニカルスタッフが常にチェックしている。初戦も怪しいところはあったけど、確認したらこれは大丈夫とチャレンジはしなかった」(船越監督)。タイムリーに使用を判断しなければ、次のプレーに移った時点で使用不可になる。そのため、今後はよりスピーディに決断ができる流れも検討。勝敗にも影響が及ぼすであろう重要なシステムをいかに使うか。試合を経て柔軟に対応していくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
