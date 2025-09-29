ダブレットやMASUなどのTシャツをガチャガチャで販売　スパイバーと協業、阪急メンズ大阪でイベント開催

デザイナー井野将之による「ダブレット（doublet）」が、スパイバー（Spiber）とコラボレーションし、次世代素材「Brewed Protein™ファイバー」を用いた 「ガチャガチャTシャツシリーズ」 を発売する。阪急メンズ大阪で開催するポップアップ限定で取り扱う。期間は10月1日から7日まで。

Brewed Protein™ファイバーはスパイバーのバイオ技術を用いたプロテイン素材。植物由来の原料と資源効率の高い生産プロセスにより、従来素材と比べて環境や動物福祉への影響を大幅に軽減できると見込まれている。

同コラボには、「エムエーエスユー（MASU）」「ティーエスティーエス（TSTS）」「ダイリク（DAIRIKU）」の3ブランドも参加。グラフィックを配した「Brewed Protein™ファイバー」製Tシャツを各ブランド1着ずつ製作し、球体パッケージに入れてガチャガチャ方式で販売する。販売数はダブレット、MASU、ダイリクが各7着、TSTSが8着、シークレットが1着の合計30着。ガチャガチャの価格は1回2万5300円。

◾️ガチャガチャTシャツシリーズ ポップアップ

開催期間：2025年10月1日（水）〜10月7日（火）

営業時間：11:00〜20:00

会場：阪急メンズ大阪 1階 PROMOTION SPACE 11

所在地：大阪府大阪市北区角田町7-10