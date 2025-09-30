藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟、特別協賛：東海東京証券）がはじまった。開幕戦のシンガポール対局では、振り駒で後手番となった藤井が先勝。第2局は9月18日に兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」で行われた。

両者の研究が一致している上に、互いに妥協しない展開

先手の藤井はいつも通り角換わりに誘導するが、伊藤が6手目に1筋の端歩を突く変化球を投げる。藤井は3分考え、力戦への誘いには乗らず、結局、1筋の端歩の突き合いがある以外はオーソドックスな角換わりに戻した。



控え室のモニターに映し出されていた王座戦五番勝負第2局の模様

うであるにもかかわらず、いやもちろんというべきか、角換わりになった場合の作戦も伊藤は用意していた。それが6四に銀を繰り出す早繰り銀だ。伊藤が角換わりの後手で、早繰り銀を自発的に採用するのは初めてであった。

だが、藤井も早繰り銀を想定していた。対局開始50分も経たずに38手目、伊藤が端角を打てば、その5分後には藤井の桂が三段跳びして王手金取りをかける。両者の研究が一致している上に、互いに妥協しない展開で、局面の進むスピードが非常に早い。さらに伊藤は飛車角の筋を通すべく銀をぶつけ、藤井は敵陣から取ってきたばかりの金で防ぐ。

私はその頃ようやく最寄りの三宮駅に着いて、ホテルまでのシャトルバスを待っていたのだが、あまりの展開に焦る。早く現地入りしたいが、次のバスは30分後だ。

「どうしてこの局面に？」本来なら午前中にはしない会話

やっと11時前に現地に到着して、早速、立会人の谷川浩司十七世名人、新聞解説の村山慈明八段に挨拶。継ぎ盤を見ると、あらら、もう終盤戦の局面になっている。

村山に、「どうしてこの局面に？」と聞くと「伊藤さんが銀を見捨てて桂を跳ねて猛攻すると、詰むか詰まないかの局面になるんです」。「これ、本来は午前中にやる会話じゃありませんよね」と私が言い、「勝又さん、早めに来てよかったですね」と返されて2人で苦笑いした。

「銀をぶつける手も金を打ち返す手もすぐに指したのには驚きました。すごい研究ですね」

序盤研究に定評のある村山が感嘆する。

現地大盤解説会の解説チームとして、斎藤慎太郎八段、西川和宏六段、古賀悠聖六段、徳田拳士四段、森本才跳四段、崎原知宙女流1級が控室に集まった。

今回の解説会は関西若手棋士の「西遊棋」が主催である。いつも西遊棋を率いている糸谷哲郎八段が、「私は理事なので、徳田くんが取りまとめています」と教えてくれた。

「これは決戦になるだろうね」と話していると、伊藤はおとなしく銀を引き、皆が肩透かしを食ったような表情になる。「あれ、これだと角を打たれて、跳ねた桂が取られるよ？」と糸谷が言う。糸谷の予想通り、藤井が後手陣に角を打ち込んだところで昼食休憩になった。

伊藤は「難易度の高い局面に持ち込むのがうまい」

食事をしながら、記録係の高橋健三段と会話した。初めてのタイトル戦の記録だそうで、「部屋がとても寒いです。設定温度が20度でした」と言う。えっ、冷房の20度！ そりゃ寒い。まぁ……和服は暑いもんね。王座戦の主催紙である日経新聞の担当記者は「前日の対局室見分では19度でした」と笑う。そして、「2人ともいつも通りでしたね。伊藤さんも、もうタイトル戦5回目ですし」と付け加えた。

休憩明け……と言っても再開から1時間以上考えたのち、伊藤は引いた銀を再び前進させた。そして飛車を角と交換して、ただのところに銀を成り込んだ。成銀をわざと取らせて金を打ち込むのが狙いだ。調べてみると、なかなか手ごわい。今年の春、叡王戦で伊藤に挑戦した斎藤が感心している。

「当初調べていた順と比較すると、わざと馬を作らせたことになります。伊藤さんの指し回しは不思議で、難易度の高い局面に持ち込むのがうまいですね」

この日、解説会場ではずっと直筆サインの受注販売会をしていたが、特に斎藤は大人気で、ずっと色紙か扇子に署名していた。解説会には220名以上ものファンが集まったそうで、「たくさんお越し下さりありがたいです」と斎藤は笑みを浮かべていた。

誰も検討していなかった藤井の一手に皆が驚く

そうなる気はしていたが午後は手が止まっている。控室では皆で盤を挟んで意見を述べ合い、しらみつぶしに検討していく。

やがて、成銀を取り、金打ちには飛車を見捨てて玉を早逃げし、▲7二飛〜▲4一銀の筋で攻め合うのが良いという意見でまとまった。とはいえ、これは膨大なトライアンドエラーを繰り返した結果だ。私は藤井側を持って駒を動かしていたが、谷川に「それは△6九角が詰めろで？」など、何度も谷川光速流を食って藤井玉を寄せられてしまった。

今回は控室の予想が当たらない。藤井は77分もの大長考で2筋の歩を突く。この手は検討しておらず、皆が「ええっ」と驚く。まあ、この歩を入れたとしても、やはり飛車は二段目から打つだろう。だけど藤井は再び長考している。何か気にかかる変化があるのかと皆で話していると、解説を終えた斎藤が控室に戻ってきた。

「63手目を〈次の一手〉問題にしたのですが、歩を突く手は候補手から外してしまいました」

と苦笑い。そして、一緒に解説していた古賀が芸術的な詰み手順の変化を披露したことも教えてくれた。

「斎藤さんに『私は詰みました』と言われて焦りました」と古賀。斎藤と古賀はABEMAトーナメントで藤井に指名され、「チーム詰将棋パラダイス」を組んだチームメイトだ。

藤井はテレビのインタビューで、「複雑な終盤戦というのが一番ワクワクする面白い状況と感じますし、そこでの一手をファンの方に期待していただいていると思うので、そういう将棋をお見せできたらと思っています」と語っていたが、ここにいる棋士たちも大いに楽しんでいることは間違いない。皆とても楽しそうに難解な終盤を考えていた。

飛車取りを無視し…またも予想は外れ、驚く控室

藤井は再び58分使って成銀を取る。持ち時間5時間のうち、たった2手で135分も使った。伊藤が飛車取りに金を打つ。ここまでは予想通りで、飛車を逃げてからの寄せ合いが斎藤・古賀の見解だった。

だが、またも予想は外れる。飛車取りを無視し、玉頭に歩の王手をしてから後手陣の一段目に飛車を打ちこんだのだ。再び驚く控室。

17時、ここで夕食休憩に入る。時間は30分と短いし、軽食かと思いきや、2人ともボリュームのある「五目あんかけ焼きそば」を頼んでいた。「マンゴープリン」も添えられていたけど、食べ切れるのかな。

休憩が明け、私は西川とちょっとだけ大盤解説会に出演した。私は主催の日本経済新聞のグループ会社、日経BPから新刊『キホンからわかる 東大教養将棋講座』を上梓したので、その宣伝もさせていただく。西川は阪神・淡路大震災の記憶を語った。

「震災のときは8歳で、神戸ポートアイランドに住んでいました。朝すごい地震で起きました。通っていた小学校がしばらく使えなくなり、母と妹で母の実家の山口に半年ほど疎開していました。父（西川慶二八段）は対局があるので残っていました。

あの当時のことでは、やはり谷川先生の王将戦が一番印象に残っています。フルセットまで戦って、（七冠独占がかかっていた）羽生先生の挑戦を退けて。すごいなあと」

そう、あれからちょうど30年だ。両対局者はまだ生まれてもいない。月日が経つのは早い。

藤井ならではの価値観に基づく、AIには指せない寄せ

休憩明けに伊藤が飛車を取れば、藤井は1回王手をかけてから玉を早逃げし、竜と金を交換してから、77手目▲5五馬！

そう、藤井は働いていない馬の活用を軸に読んでいたのだ。

後手が馬を追っても、▲5六馬と一つ引いた手が2三の玉をにらむ好位置になる。また△2九飛の攻め合いには、▲4五桂△4四銀に▲2五桂！ さらに△同歩▲2四歩が好手順で、伊藤玉は寄りだ。控室では馬を5一に入る手や▲4五桂など、いろいろな手を散々検討し、ようやく▲2五桂を発見し、藤井勝ちだとわかった。私はすっかりくたびれて、「一日中詰将棋を考えているなあ。疲れたなあ」と言うと、村山は「私もです」と笑った。

この馬と桂を使う藤井の寄せは見えにくい。（1）貴重な歩を使い、（2）後手玉の上部を押さえる先手の駒がいなくなるのに、玉を上部におびき出す、（3）相手の駒台に飛車が2枚乗る、など指しにくい条件が揃っているからだ。藤井将棋は「桂の価値」と「遊び駒の活用」の優先順位が高い。桂を奪い、馬を絶好の位置に引き付けたという、藤井ならではの価値観に基づく、AIには指せない寄せだ。

「さすがの寄せですね」と若手棋士の誰かが言い、谷川も「藤井さんにばかり良い手がありますね」と言った。

これで藤井が寄せ切るだろう、控室はそんな雰囲気だった。伊藤の次の手を見るまでは――。

