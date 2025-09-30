〈「ええっ！」控室の棋士たちの予想が当たらない。藤井聡太王座は持ち時間5時間のうち、たった2手で135分も使った〉から続く

藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負、第2局は9月18日に兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」で行われた。30分間の夕食休憩明け、控室は「これで藤井が寄せ切るだろう」という雰囲気だった。ところが、伊藤が指した「次の手」ですべてが一変した。

【画像】藤井聡太は自分への怒りを隠そうともせず…中継には映らなかった王座戦第2局の舞台裏を写真で見る



王座戦第2局が行われた兵庫県神戸市の「ホテルオークラ神戸」

伊藤の78手目に棋士全員の表情が「ハテナ？」

時刻が18時20分を過ぎた頃、伊藤は自玉横の銀をつまみ、銀を上がるのではなく、下がった。残り47分中31分を使って78手目△2二銀引！ なんだこの手は？ 棋士全員の表情が「ハテナ？」となった。

5五の馬に働きかけるわけでもない、攻める手でもない。相手に手を渡しただけ。一手違いの寄せ合いなのに、こんな消極的な手ではだめだろう。皆がそう思っていた。ところがである。これにより伊藤玉がなかなか寄らなくなったのだ。

じっと数を足す手はどうだ、桂を捨てて一気に寄せる手はどうか。村山や森本が述べ、調べるが、しかしどれも決め手に欠ける。なんでこんなに難しいんだ？ 皆が首をかしげる。2二銀、3一銀の連絡が良く、また1三へ玉が逃げる手があるからだ。

ここで私ははっと気がついた。そうだ、6手目△1四歩だ。まさか6手目が玉を逃げるための伏線になるとは。いや、これは偶然ではない。1筋の突き合いがあるからこそ、伊藤は駒損での猛攻をかけたのだ。

「中段玉寄せにくし」を具現化したような混沌とした状況

藤井の手が止まる。控室も結論が出ないままだ。藤井は3筋の歩を突いた。さらに伊藤の玉頭にも歩を打つが、伊藤は上部を開拓しにいく。

藤井が先に1分将棋になり、寄せをあきらめて玉を上部に逃げた。これでは指し手に一貫性がないと、どよめきが起きる。伊藤も秒読みに入り、馬をつくって守りに働かせる。藤井玉が5六、伊藤玉が2四、双方ともに中段玉となり、もう何がどうなっているのかわからない。

「中段玉寄せにくし」を具現化したような混沌とした状況だ。入玉も見えてくる。

本局は開始1時間30分で終盤戦になり、それが延々と続いた。ここまで控室で検討した内容は、私が現地で観戦した中でも1、2を争う膨大な量だった。対局者はそれを脳内だけでずっと読み続けたことになる。フルマラソンで長いデッドヒート、2人同時にゴールしたと思ったら、そこからまた障害物レースが始まったようなものだ。しかも秒読み付きで。それでも戦い続けなければいけない。ここからは手の善悪を超えた死闘だ。

伊藤が自玉の隣に竜を引きつける。しかも急所の馬取りだ。もう伊藤玉は寄らなくなった。藤井は58秒まで読まれて桂の犠打。そして続けて銀の犠打。打った銀が曲がっているが、直す余裕もない。「なりふりかまわず」という形容詞がとっさに浮かんだが、藤井将棋でこの言葉を使うのは初めてだ。

先に力が尽きたのは、藤井だった

双方の玉が近く、密集地帯に大駒4枚が入り混じり、利きを確認するだけで大変で、検討も混乱している。藤井さん、桂を歩の上に打ったよ。え、次は銀をタダのところに打ったの。あ、伊藤さんが9まで秒を読まれて銀の利きに馬が入ったよ。一手ごとに驚いて、棋士が皆「観る将」になっている。

両者、脳力も体力も限界の中、闇試合の中の殴り合い。そして先に力が尽きたのは、藤井だった。

105手目の▲3六歩が敗着になった。伊藤は金2枚をはぎ取り、△3六飛が鮮やかな決め手。藤井ががっくりとうなだれる。膝を手で叩き、全身で自分への怒りを表現している。

皆がとうとう終わったという顔になる。着替えるタイミングに悩み、早めにスーツから和服になっていた谷川は時計を見た。

「やっぱり遅くなるんですね」

村山もここで手数が110手なのを知って驚く。

「時間も時間ですし、内容が濃密なので、もっと手数がかかっているかと思っていました」

116手目、△3七馬を見た藤井は、天を仰ぎ、下を向いてうなだれ、そして投了を告げた。終局時刻は20時48分。

大盤解説会場に向かうときも、心ここにあらずといった感じで…

終局後の藤井へのインタビュー。

「△2二銀引が見えていなくて、その局面は指せているかなと思っていたのですが、構想がまとまらないまま進めてしまって崩れたという感じがします。残り時間が少なくなってきてからの指し手の精度が急激に落ちたので、反省して次の対局に臨みます」

大盤解説会場で伊藤は、心なしかいつもより力強い声で語った。

「午前中から激しい展開になって、昼食休憩のあたりでバランスを保つ順が発見できず、苦しい展開が続いたと感じています。ただ苦しいながらも粘り強く指すことができたのはよかったと思います。中盤に課題があったので、次局以降修正して、より良い内容で指せればと思います」

大盤解説会場に向かうときも、藤井は心ここにあらずといった感じで考えていた。また、大盤から戻る間も将棋のことが頭から離れない様子だった。悔しさと腹立たしさが溢れ出ていた。

見切り発車をしない藤井だからこそ指せなかった▲2六桂

21時過ぎから感想戦に入った。藤井は自分への怒りを隠そうともしなかった。猛スピードで51手目まで進められた。これだけ落ち込んでいる藤井を見るのは初めてだ。それでも10分後には藤井は笑顔を見せた。

伊藤が正直に「本譜を軽視していました。馬を5五に引かれて、どうやってもきついと」と言えば、藤井も「△2二銀を引かれてチグハグになった」と答えた。そして問題の△2二銀引の局面になり、藤井がすぐに2六に桂を打ち付けた。AIが▲2六桂を示してはいたものの、その後の展開が不透明で、控室では「実戦では指しにくい」と言っていたのだ。藤井は読めなかったのではない。見切り発車をしない藤井だからこそ指せなかったのだ。感想戦でも、明快な手順は出なかったが、藤井は「こちら（▲2六桂）でした」と悔やんだ。

そして駒を動かさず会話だけになっていく。藤井は明らかに▲2六桂を逃してからの手順を並べるのを拒んでいる。谷川が観戦記者の若島正さんのために質問すると、藤井は予定変更があったこと、寄せにいっても先が読みきれなかったこと、寄せにいくべきだったと正直に答えた。

伊藤は「人間が苦しむ手を指すのがうまい」

谷川が「最後（105手目）▲2五歩がありましたかねえ」と言うと、しばらくして藤井が「▲4三馬入れるんだ！」といって天を仰ぎ、うなだれた。つまり、▲3六歩に代えて、▲2五歩△同玉▲4三馬と連続王手で上部を開拓する順があった。これなら入玉もありえたのだ。藤井は「その手前がひどすぎるのでしょうがないですね」とつぶやいた。21時51分に感想戦が終了し、藤井が駒を片付け、両者深々と頭を下げた。

控室に戻ると、棋士たちも感想戦をしていた。森本に、何が印象に残ったかと聞くと「やっぱり△2二銀引です！ あの手はすごい」と即答した。斎藤も同じく△2二銀引を挙げた。

「印象に残るのは△2二銀引ですね。AIの評価値や候補手はともかく、（伊藤さんは）人間が苦しむ手を指すのがうまいです。少し悪いくらいの局面を難しくさせる指し回しが。

それが伊藤さんの持ち味で、（タイトル戦で）戦った棋士としての実感です。藤井さんが寄せにいって間違えたというのは珍しい。1局目は藤井さんが快勝でしたが、シリーズが混沌として面白くなりました。同学年対決らしい勝負になりそうです」

打ち上げでは、伊藤の隣に座った。ほかの関西棋士も一緒だ。ビュッフェ形式だったのだが、乾杯のあいさつが終わると、すぐに若手たちがさっと立って、伊藤と私のために料理を持ってきてくれた。

「△2二銀引には▲2六桂が本線」やはり伊藤は読んでいた

もちろん伊藤には、あの局面の読み筋を聞く。

「（△2二銀引に代えて）△2九飛は▲4五桂△4四銀▲2五桂でダメだと思いました。△2二銀引には▲2六桂が本線でした」

やはり読んでいたのだ。

第1局のシンガポール戦については「睡眠は大丈夫でしたし、食事も美味しかったです」とのこと。伊藤は竜王戦、棋王戦、叡王戦のタイトル戦を戦ったが、いずれも最終盤での夕食休憩がない。休憩時間30分だったけど、どうでしたかと聞くと「全部食べられました」と平然としている。つよい。藤井の存在があるから鈍くなるが、22歳で5度目のタイトル戦はすごいことなのだ。

藤井が語っていた「複雑な終盤戦が面白い将棋」は、まさに本局こそそうだった。藤井の寄せも、伊藤の△2二銀引も、AIでは指せなかった。AIの指し手ばかりが正解ではない。同年代の2人が、負けられない、負けたくないと熱い勝負を見せてくれる。令和の名勝負はこれからますます熱くなる。

改めての三番勝負、負けず嫌いな君たちの次局がめちゃめちゃ楽しみだ！

写真＝勝又清和

（勝又 清和）