「飲み会行けば？」って気安く言ってごめん。【飲み会嫌い】の裏に隠された、『夫の苦い過去』にハッ

うちの夫は職場の飲み会をよく断ります。

私は飲み会を気分転換や交流の場だと思っており、夫にもその楽しさを知ってほしいと感じていました。最初は軽く受け流しつつも、内心もう少し社交的になればと思っていたのですが……

嫌がる理由

夫の気持ちを理解せずに自分の価値観を押し付けていたことに気づき、深く反省しました。

話し合いを重ねる中で、無理に飲み会へ行かせるのではなく、家でのリラックス時間を大切にするように。

夫なりの楽しみ方を尊重し、心地よい距離感を見つけられたことが大きな学びとなった出来事でした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。