派手すぎずちょうどいい！【ユニクロ】大人が着映える♡「グリーン系アイテム」

本格的な秋を目前に、季節感のあるカラーアイテムが恋しくなる時期では？ そんな今、大人世代におすすめしたいのが「グリーン」カラー。【ユニクロ】から登場しているグリーン系アイテムは、トレンド感がありつつも上品で落ち着いたトーンで、大人世代も取り入れやすそうなものが揃っています。そこで今回は、この秋挑戦したいグリーンカラーのウェアとバッグを厳選してご紹介。今から着やすいアイテムもあるので、ぜひ参考にして取り入れてみてください。

半袖カーディガンは今すぐ取り入れて

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

ポロシャツデザインの半袖カーディガンは、まだ日中の暑さが残る今の時期にぴったり。ふっくらとした生地感なので、半袖ながら秋らしさを先取りできる1枚です。カーディガンとしてはもちろん、すっきりとしたシルエットなのでボタンを上まで閉じて一般的なポロシャツのようにも使えます。きれいめにもカジュアルにも振りやすい深めのグリーンカラーは、様々なボトムスとも合わせやすいはず。

秋冬のモノトーンコーデに彩りを

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】から登場している、秋冬に大活躍の予感のシンプルなクルーネックセーター。スウェット風のデザインで丈が短めの作りなので、普段のスタイルにもラフに取り入れやすそう。ダークなグリーンカラーは、モノトーンに傾きやすい秋冬のコーデにさりげなく彩りをプラスしてくれるはず。リラックス感のあるシルエットなので、襟付きシャツとのレイヤードもGOOD。

上級者コーデを狙うならバイカラースカート

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」\4,990（税込）

周りと差がつくおしゃれが叶いそうな、グリーンとブルーのバイカラーデザインのプリーツスカート。カラーの切り替えが腰部分からななめに入っているので、前後で異なる表情を楽しめます。ウエストゴムで楽な穿き心地ながら、ゴムは見えない構造になっており洗練された雰囲気をキープ。足首あたりまでの丈感なので、今の時期はスニーカーやパンプス、寒くなってきたらブーツとも好相性なはず。こちらもUNIQLO：Cのアイテムです。

ミニマルなショルダーバッグはカーキグリーン

【ユニクロ】「ラウンドウルトラミニバッグ」\1,290（税込）

海外でも人気を博した「ラウンドミニショルダーバッグ」から、さらに小さいバージョンが登場しています。スマートフォンや財布など最低限のものが入るミニマムサイズで、スマートに貴重品を持ち歩きたい大人世代にぴったり。カーキ風のダークグリーンとラフなナイロン素材でカジュアルな雰囲気を備える一方、ショルダー部分を外せばきれいめコーデにも合うワンハンドルバッグに変身するなど、幅広いシーンで使えそうなアイテムです。

writer：Momo.S