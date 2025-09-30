仁村紗和、デビュー10周年を記念し自身初となる写真集発売 台湾・台南で撮影
2024年にデビュー10周年を迎えた俳優・仁村紗和が、10月22日に初の写真集を発売することが決定。これを記念して、先行カットが公開された。
【写真】仁村紗和30歳のバースデーを堀田真由、畑芽育、長濱ねる、一ノ瀬颯がお祝い
ドラマDEEP『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、俳優として活躍の幅を広げる仁村紗和。19歳で上京し、2018年には連続ドラマ『＃声だけ天使』（AbemaTV）で初主演を飾った。近年は『あなたのブツが、ここに』（NHK）、『SHUT UP』（テレビ東京系）などでも主演を務め、存在感を確立。デビュー10周年を迎えた2024年には、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024で最優秀新人賞を受賞、さらにELLE CINEMA AWARDS 2024 FENDI賞を受賞するなど、飛躍の1年となった。
そんな記念すべきデビュー10周年を機に始動したのが、この写真集プロジェクトだ。「未来を見据えて新しい場所に行きたい」という彼女の思いから、撮影は自身にとって未踏の地・台湾・台南で行われた。
テーマは「いま出せる、ありのままの私」。温暖な台南の街や自然の中でリラックスする姿、ホテルで見せるすっぴん、バスタブでくつろぐ自然体など、旅を通して引き出された多彩な表情が収められている。また、これまでの芸能活動や自身を振り返るロングインタビュー、秘蔵カットも掲載され、彼女の歩みを感じられる一冊となっている。
先行カットで紹介するのは、本人もお気に入りだという白のセットアップ。街を歩いている途中、気になって立ち寄った薬局で撮影された1コマだ。街の人々と自然に触れ合う柔らかさと、仁村の凛とした美しさが際立つ1枚となっている。
仁村は「10周年を記念して写真集を発売することになりました。嬉しい気持ちと少し気恥ずかしい気持ちが混ざった気持ちです。初めて行った台南の香りや温度に乗せて、私の好きなもの、雰囲気、温かさがフィルムに詰まっている素敵な本になりました。私にとってすごく心強いチームで太陽が燦々と輝く下でお散歩するように撮影しました。いろいろなシチュエーションと衣装でリズム感のある本になっていると思います。こうして写真集を出すことで自分が駆け抜けてきた10年を振り返ることができて、改めてこの機会をいただけたことに感謝します。チームで一つ一つこだわって創った本なので、ぜひ手に取って見ていただけると嬉しいです」とコメントを寄せた。
また、10月25日に東京、26日に大阪で発売記念お渡し会を実施予定。詳細は決まり次第発表される。
仁村紗和 1st写真集は、扶桑社より10月22日発売。3850円（税込）。
