実食した日本グルメに反響

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。女子棒高跳びで金メダルの米国代表ケイティ・ムーンは、日本を満喫する様子をSNSで報告。堪能したグルメに海外ファンの視線が集中していた。

大会後、日本でオフを過ごしたムーン。インスタグラムの投稿には「Arigato Tokyo」と綴り、観光中の姿を収めた20枚の写真を公開した。

海外ファンの視線を奪っていたのが寿司やパンケーキなどグルメの数々だ。「スシはどうだった？ 米国で食べられるスシよりよかった？」とのコメントに「イエス」と返答。「グルテンフリーの日本のパンケーキ????」との質問には「最高のリズラボよ!!」と、店名も明かしていた。

他にも、コメント欄には「オーマイガー、食べ物めっちゃ美味しそう。見ているだけでお腹がすくよ」「めっちゃ嫉妬する！」「どれもこれも美味しそう!!」との声が並び、羨望の眼差しが向けられていた。

大会2連覇中だったムーンは、4メートル90の跳躍で金メダルを獲得。史上初の3連覇を達成した。



（THE ANSWER編集部）