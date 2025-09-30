日向坂46・五期生グラビアに反響「制服にギター似合いすぎ」「本物の天使」
日向坂46の公式サイトで展開中の企画「五期生のぽかぽか写真館」にて、28日に下田衣珠季、29日に大田美月のグラビアが公開された。
「五期生のぽかぽか写真館」では、今年3月に加入した五期生10人を順次紹介。24日の松尾桜を皮切りに、連日の公開がファンの注目を集めている。
5人目として登場した下田は、制服にギターを手にした姿で登場。河川敷を背景に笑顔を見せるショットは、爽やかさと初々しさにあふれ、「制服にギター似合いすぎ」「学園ドラマの主人公のよう」「普段のポニテもだけど、このいずきちも可愛い」といった声が寄せられた。
6人目の“ピンク先生”の愛称で呼ばれる大田は、ピンク色のテニスウェア姿でピンク色のボールを手にした姿で登場。スポーティーでありながら柔らかな笑顔が印象的で、ファンからは「ピンク先生かわいい」「一緒にテニスしたい」「本物の天使」と、可憐さを称えるコメントが相次いだ。
