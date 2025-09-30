元フジアナ・渡邊渚、純白のシースルーワンピ姿で美スタイル全開 多数の「いいね！」集まる
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が30日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、今月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
SNSでは美しさあふれる近影を普段から投稿。先日は「KENZO FALL WINTER 2025 COLLECTION LAUNCH EVENTへ行ってきました。なんだか良いことが起こりそうな予感がする、気分が明るくなるピンクの世界が広がっていました」と笑顔。今回もファッションブランド・KENZOでのシースルーワンピ姿を見せた。ファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
