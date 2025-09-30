2000年代活躍した人気バラドル、20cmばっさりイメージ激変のボブヘアに反響
タレントの平山あやが29日、自身のインスタグラムを更新し、20cm髪をカットしたことを公開。イメージ激変した姿に反響が寄せられている。
【写真】平山あや、かわいい！ ストレートのボブヘアに激変！
つい先月には、夫・速水もこみちとの2ショットを公開しつつ、結婚8周年を報告し、多くの祝福の声が寄せられていた平山。この日は「髪の毛切った！
ストレートかけた！ カラーした！ トリートメントした！」とテンション高く報告。ハッシュタグでは「#20センチくらいとか」とバッサリいったことを明かしつつ「#とてもラクですね」と満足げにつづっている。
今月配信したインスタのライブ配信までは、セミロングでパーマのかかっていた平山のブラウンヘアだが、最新ショットではストレートなボブヘアに様変わり。コメント欄での評判も上々で、「え、少女みたい 透明感ましまし」「めっちゃ可愛い」「ボブすごく可愛いですね」といった声が寄せられていた。
引用：「平山あや」インスタグラム（@aya_hirayama）
