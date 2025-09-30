日本ハムの新庄剛志監督（５３）が就任５年目となる来季も続投することが２９日までに分かった。水面下で既に続投要請され、ポストシーズン終了後に球団との正式な話し合いが行われる。指揮官は「１年ずつ勝負したい」と毎年、単年契約を結んでおり、シーズン全日程が終了した後、正式に続投要請を受諾するとみられる。

新庄監督が５年目のシーズンを迎えることになった。今季は開幕から勝ち星を積み重ね、０９年以来となる１６年ぶりの単独首位ターンを決めた。最終盤で失速し、ソフトバンクに振り切られたが、リーグ優勝＆日本一に輝いた１６年以来９年ぶりにシーズン８０勝の大台に乗せた。２年連続の２位が確定し、確実にレベルアップした強さを示した。

球団の井川オーナーは１７日のオーナー会議後、「チームに合った采配、起用という部分が監督としては異質に映りますけど、うちのチームには合っている」と、レギュラーを固定せず、日替わりでオーダーを組んだり、若手を積極起用し成長を促す采配を高く評価。昨季王者とのしれつな優勝争いを繰り広げた今季の成績を鑑（かんが）み、「我々は続けていただきたいと思っている。辞めていただく理由はない」と続投を熱望し、「本人が決める話なので」と続投の方針を固めていた。

小村球団社長もこの日、本拠エスコンで取材に応じ、明言こそ避けたが「球場を回っていると、来てくださっているファンの方から『新庄監督をやめさせないで』とか『引き留めて』という声をかけられることが本当に多い。球団としてはファンの方の気持ちに応えたい思いはある」と話すなど、ファンからも愛されるチーム作りを行う姿勢を高く評価した。

まずは、１０月１１日から始まるＣＳを突破し日本一を目指すが、その先には悲願のリーグ制覇へ集大成の１年が待っている。

〇…日本ハムは、１０月１１日のオリックス戦（エスコン）から始まるＣＳに向け、同７、８日の２日間で「真剣勝負の特別試合」と題した紅白戦を行うことを発表した。チケットも発売し、エスコンに観客を入れて開催する。両日とも午後１時試合開始で６回前後を予定。新庄監督は、「クライマックスは調子のいいメンバーを集めたい」と語るなど日本一に向けメンバーを再編成していく。