9月23日、国連総会で一般討論演説をする石破茂首相（写真：ロイター/アフロ）

先週行われた国連総会は、退任が決まっている石破茂首相の「最後の晴れ舞台」となり、その関連ニュースが報じられた。

だが私は、日本でほとんど報じられていない議論にも注目していた。それはAI（人工知能）に関するものだ。

「核兵器」に対しては国連主導でNPTが発足、では「AI」に対しては…

今年の国連総会ウィークでは、一般討論演説（各国15分ずつ首脳が行なう演説）を含めて、計12のプログラムが組まれた。その中の11番目が、9月25日に開かれた「AIのガバナンスに関する世界対話の開始に向けたハイレベル・マルチステークホルダー非公式会合」だった。

国連のホームページには、こう記されている。

＜加盟国、オブザーバー、国連専門機関、そして多様なステークホルダーが一堂に会するこのハイレベル非公式会合では、国連の中に「AIガバナンスに関するグローバル対話」を設置するとともに、包摂的で説明責任のあるAIガバナンスの主な側面について検討します＞

AIに関して、世界全体で管理するシステムを作ろうという話である。これは核兵器を例に取ると分かりやすい。

9月25日、国連本部で開催された「AIガバナンスに関するグローバル・ダイアログ立ち上げのためのハイレベル・マルチ・ステークホールダー非公式会合」で演説するアンナレーナ・ベアボック第80回国連総会議長（中央前列）（写真：新華社/アフロ）

核兵器は、国連の誕生と同じ1945年にアメリカが開発し、周知のように広島と長崎に使用した。戦後の1949年にはソ連も開発し、1964年には中国も核実験を成功させた。

そうした中、このままでは世界中が核兵器を保有し、紛争に再度使われてしまうという懸念から、国連が主導して、1970年にNPT（核不拡散条約）を発効させた。核軍縮、核不拡散、原子力の平和利用が3本柱だが、要は「P5」（国連安保理の常任理事国5カ国）以外には核兵器を開発させないようにする仕組みだ。かつ「P5」は、責任を持って自国の核兵器を管理するとした。

このシステムは、その後にインドとパキスタンが核保有国になったり、北朝鮮が「掟破り」をやったりした。だが曲がりなりにも、「長崎を最後に、核兵器を二度と使用しない」という「最後の一線」はキープしている。その意味では、半世紀以上にわたって機能してきた。

同様に、今度はAIについて、国連主導で取り決めを作ろうというのである。実際、国連の中に、任期3年で40人規模の科学者グループを立ち上げて、議論を進めていくとした。議論する内容は、AIが人類の文明をどう変えるかといったことから、人権の擁護まで多岐にわたる。

だが結局、行き着くのは次の2点と思われる。第一に、各国で開発が進む「AI兵器」をどう規制するか。第二に、シンギュラリティ（技術的特異点）を超え、AIが人類に危害を及ぼさないための仕組み作りである。

先に核兵器の例を挙げたが、AIが核兵器と決定的に異なる点がある。核兵器は、主に大国の軍事施設の中に厳重に保管されているが、AIは80億人類が持っているスマホに搭載されている。

あなたも私も、日々使っているのだ。それだけに、AIを規制するのは核兵器よりもはるかに難しいと言える。

ここでも立ちはだかったあの人物

加えて、やはり「あの男」が立ちはだかった。9月23日にスピーチしたドナルド・トランプ米大統領である。米NBCはこう速報を流した。

9月23日、国連総会で演説するアメリカのトランプ大統領（写真：AP/アフロ）

＜米国、国連総会で国際的なAI監視を拒否。各国首脳や世界の専門家がAIのリスクと機会を強調する一方で、米国の代表はAI技術を規制しようとするあらゆる世界的な取り組みに強く反対を表明した。米国は今週、国連総会で人工知能をめぐって世界の指導者と衝突し、新たな協力枠組みを求める声が多く寄せられる中、世界的な監視を求める声を拒否した。多くの国家元首、企業リーダー、著名人がAIに関する緊急の国際協力の必要性を支持した一方で、米国代表団は国連の役割を批判し、AIの中央集権的な統治という考えに反対した……＞

これに対して、もう一つの「AI大国」である中国はどう発言したか？ 9月26日、李強首相は、一般討論演説でこう述べた。

「中国は各国と共に、インターネット上の安全、生物の安全、空域などの分野での協力の深化に尽力していく。『全世界AI統治管理の提唱』を提起し、世界AI協力組織の成立を議論していく」

9月26日に国連総会で演説した中国の李強首相（写真：ロイター/アフロ）

このように、中国は国連の取り組みに全面的に賛意を示したのだった。

このところの傾向として、米トランプ政権は国連分担金22％を故意に滞納し、WHO（国際保健機関）から脱退、UNESCO（国連教育科学文化機関）からも脱退を表明するなど、「国連離れ」を加速させている。それに対し、分担金20％をきちんと納め、国連と親密な関係を築いている中国の存在感が、相対的に高まっている。今後もこの傾向が強まれば、中国に優位な方向でのAIの議論になってしまうかもしれない。

李在明氏は「AI APEC」を提唱

ところで今回、AIに関して国連の一般討論演説で存在感を見せたのが、韓国だった。9月23日にスピーチした李在明（イ・ジェミョン）大統領はこう述べた。

「平和を脅かすのは物理的な要素だけではない。AI技術がセキュリティ能力を決定し、サイバー攻撃が国家安全保障を脅かす時代において、私たちは今、『目に見える敵』を超えて『見えない敵』に立ち向かわなければならない。

AI時代の変化に受動的に引きずられれば、テクノロジーの悪用による人権侵害の暗い影を振り払うことができなくなる。また、二極化と不平等の深化というディストピア（暗黒世界）に直面することになる。

だが、変化に積極的に対応すれば、高い生産性を原動力としてイノベーションと繁栄の基盤を築き、直接民主主義を強化するための有用な基盤を作ることができるのだ。私が明日、安全保障理事会議長として議長を務める公開フォーラムは、AIの責任ある利用を促進するための国際社会の努力を反映するものとなるだろう。

さらに、来月韓国慶州で開かれるAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議（10月31日〜11月1日）では、『APEC AI イニシアティブ』を通じて、AIの未来に対するビジョンを共有したいと考えている。

私たちは、高度な技術の進歩が人類の普遍的価値に貢献する『AI for All』のビジョンが、国際社会の『ニューノーマル』となるよう努力していく。AI主導の技術革新は、気候危機などの地球規模の課題を解決するための重要かつ新しいツールとなっていくだろう」

このように、来たる慶州APECを、いわば「AI APEC」にしていくと宣言したのだった。これは、6月に発足したばかりの李在明政権の新機軸と言える。

対照的なのは日本である。33分に及んだ9月23日の石破首相のスピーチで、「AI」という単語は一度も出てこなかったのだ。まことに残念なことである。

筆者：近藤 大介