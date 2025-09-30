ザ・ノース・フェイスの冬の定番”ヌプシ”になんとローファーが加わったぞ！

タウンからアウトドアフィールドまで対応するTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のインサレーション搭載ブーツ「NUPTSE BOOTIE COLLECTION（ヌプシ ブーティ コレクション）」に、初のローファー型が登場！

ラインナップは、「Nuptse Loafer（ヌプシ ローファー）」（2万900円）と「Nuptse Loafer Suede（ヌプシ ローファー スエード）」（2万2990円）の2型。ローファー型ならではの上品なビジュアルながら、保温性と軽量性に優れ、グリップ力も抜群！ 冬の外出の心強い相棒となってくれそうです。

2006年にデビューして以来、軽量性・保温性・グリップ性を追求し続けてきた「ヌプシ ブーティー」シリーズ。今回登場した「ヌプシ ローファー」はその機能性を踏襲しながらも、コーディネートに活躍するデザイン性も実現しています。

▲「Nuptse Loafer」

アッパーにリサイクルポリエステル素材を採用した「ヌプシ ローファー」は、マットな光沢感が落ち着いた印象。一方、耐久性に優れたスエード素材を採用した「ヌプシ ローファー スエード」は、秋冬らしいあたたかみのある質感が魅力です。

▲「Nuptse Loafer Suede」

いずれも中綿には、濡れても保温性を保つ“THERMOBALL ECOインサレーション”を封入。タウンでの使用はもちろん、寒さの厳しい季節のアウトドアフィールドにも最適！

また、ドライとウェットの異なる路面でも優れたグリップ力を発揮するラバーアウトソールと、軽量性と高反発性を兼ね備えた“圧縮成型EVAミッドソール”を搭載し、寒い季節のさまざまなフィールドで、快適な歩行をサポートしてくれます。

履き口まわりにはエラスティックコードを採用しており、甲部分のフィット感の調節が可能。長時間履いていても、ストレスのない歩行を実現してくれそう！

カラーラインナップは、「ヌプシ ローファー」がビンテージホワイト×TNFブラック、マッシュルーム×TNFブラック、TNFブラック×TNFブラックの3色。

「ヌプシ ローファー スエード」はクラシックカーキ×TNFブラックとTNFブラック×TNFブラックの2色展開となっています。

>> ザ・ノース・フェイス

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆ロードもトレイルも1足でOK！高機能かつマルチなシューズMERRELL「PROMORPH」

◆“イニD”30周年！ファン垂涎の限定ウォッチとドライビングシューズでお祝いだ！

◆冬靴の常識を超える。エフシーイー×リーガルのレザーシューズは氷の上も歩けるってホント？