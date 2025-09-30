『沈黙の艦隊』への協力をアピール

海上自衛隊は2025年9月27日、潜水艦が船首から海面へ浮上する動画を公式Xで投稿しました。

【動画】船首からド派手に浮上！ これが、観艦式での潜水艦です

公式Xによると、同映像は過去の観艦式で披露されたものだそうです。公開された映像では、通常の水平姿勢を保った状態での浮上ではなく、艦首から水面に出る珍しい浮上方法が採られています。

この映像に加え、公式Xでは「グッド・モーニング」「※過去の観艦式の映像です。」「※海上自衛隊は、映画『沈黙の艦隊２』に協力しました」といった告知がされていました。

2025年9月26日より公開されている『沈黙の艦隊 北極海大海戦』では、海上自衛隊の潜水艦部隊が協力しており、撮影には実際の潜水艦やその部隊が関わっています。

実は前作、2023年9月に公開された映画『沈黙の艦隊』は、日本映画史上初めて、海上自衛隊の潜水艦部隊が協力して制作された作品であり、実物の潜水艦とVFX技術を融合させた臨場感あふれる映像が話題を集めました。

ちなみに、公式Xの「グッド・モーニング」というコメントに関しても、同作で重要な意味を持つ電文を意識したものとなっています。

この投稿には、「その続きは『本艦は原子力にて航行中』でしたっけ？」「海上自衛隊はすでにシーバット（沈黙の艦隊で主人公たちが乗艦した原潜）を配備していたのか」といった反応が見られました。