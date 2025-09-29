愛車を美しく保つために欠かせないのがワックス。ボディに艶を与えるだけでなく、汚れの付着を防ぎ、塗装を保護する役割も担っている。近年は簡単施工タイプから本格派まで幅広く展開されており、「どれを選べばいいのか分からない」と迷うユーザーも多い。

そんなときに参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているワックスのTOP10を紹介する。愛車を輝かせたい人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年7月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 ワックス ランキング 1位

オートバックス 1位

シュアラスター S-153 ゼロクリーム

塗り込みや拭き取りが簡単で、施工性に優れる人気商品。高い艶出し効果と撥水性能を持ち、ビギナーからベテランまで幅広く支持されている。

イエローハット 1位

シュアラスター S-153 ゼロクリーム

オートバックスと同じくトップを獲得。実際の使用感からも「ムラになりにくく仕上がりが美しい」と好評を得ている。

売れ筋 ワックス ランキング 2位

オートバックス 2位

リンレイ 黒艶 半ネリ

黒系ボディ専用の半練りワックス。深みのある艶を出し、黒ボディ特有の美しさを際立たせる。

イエローハット 2位

リンレイ 黒艶 半ネリ

こちらも黒ボディ用。しっかりとした被膜で高級感のある仕上がりを実現する。

売れ筋 ワックス ランキング 3位

オートバックス 3位

リンレイ 白艶 半ネリ

ホワイト系ボディ専用。白ボディ特有のくすみを抑え、透明感のある輝きを取り戻せるのが特徴。

イエローハット 3位

ソフト99 ハンネリ ショウ W19 280g

白からシルバーまで幅広いカラーに対応し、施工性も高い定番アイテム。

4位～10位

オートバックス

4位：シュアラスター シャインマスター マンハッタンゴールド JR … 濃色車に映える深い艶。

5位：シュアラスター インパクトジュニア … 扱いやすい半練りタイプ。

6位：ウィルソン 鏡面ワックス ダーク&メタル … 鏡面仕上げで光沢を強調。

7位：リンレイ 銀艶 半ネリ … シルバー系ボディ向けに特化。

8位：リンレイ ジャパンワックス 半ネリ … ロングセラーで愛用者が多い。

9位：シュアラスター インパクトマスターフィニッシュジュニア … 高級感のある艶を実現。

10位：ソフト99 ハンネリ 280g … 手軽に使えるスタンダード商品。

イエローハット

4位：リンレイ シロツヤ W-7 180g … 白ボディに最適。

5位：シュアラスター マンハッタンゴールド M03 ジュニア … 高級感ある深い艶。

6位：シュアラスター インパクト JR S07 … 扱いやすさが魅力。

7位：ソフト99 ヒカリキョウメンWAX W-197（ダーク/ブラック） … 黒系ボディに特化した艶出し。

8位：リンレイ コンパウンドWAX A-94 WH … 傷消し効果も期待できる。

9位：リンレイ ギンツヤ W-8 180g … シルバー系専用で透明感ある仕上がり。

10位：リンレイ コンパウンドWAX A-95 DM … ダーク系ボディに適したコンパウンド入り。

まとめ

ワックスは愛車の美観を保つだけでなく、塗装を守る重要なケア用品である。しかし種類が多く迷いやすいのも事実だ。

カー用品店の売れ筋ランキングは、実際にユーザーに選ばれている製品だからこそ信頼できる指標となる。「どれを選べばいいのか分からない」と迷ったら、まずはランキング上位の商品を手に取ってみるのが安心だろう。