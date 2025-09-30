検査基準最高値の遮蔽力。手のひらサイズで、日差しも雨もブロック【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
軽くて強い、樹脂骨構造。晴雨兼用【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
ウォーターフロントの日傘は、日傘としての高性能をコンパクトなサイズに凝縮した晴雨兼用傘。収納時わずか19センチメートルというミニサイズながら、紫外線遮蔽率・遮光率ともに検査基準の最高値を記録し、UVカット率は99.9パーセント以上。高い遮熱性に加え、撥水性と耐水圧性能も備えており、雨の日にも安心して使える。
骨組みには軽量で丈夫な樹脂素材を採用。直径90センチメートルの広がりでしっかりと日差しや雨を防ぎながら、重さは約249グラムと持ち歩きにも負担が少ない。
全長52.5センチメートル、親骨51センチメートルの設計で、手に馴染むサイズ感と収納性を両立している。
晴れの日も、雨の日も。軽やかに、しっかり守る。新感覚の「ネオなミニサイズ」。
