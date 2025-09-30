落語家の六代目三遊亭円楽さんが2022年、72歳で亡くなって3年。9月30日の命日に、追悼企画として秘蔵映像で振り返ります。

六代目円楽さんは亡くなる約1年前の2021年8月、東京・国立演芸場で開催された『国立演芸場8月中席』に出演しトリを務めました。

楽屋でのインタビューでは2人の師匠、五代目三遊亭圓楽さん・桂歌丸さんとの思い出や、“日本人の忘れ物”がたくさん詰まっているという落語の魅力について、そして大名跡『三遊亭圓生』復活への思いなどを語っていました。

東京・千代田区隼町にあった国立演芸場（老朽化と再整備計画に伴い一時閉場中）は、五代目圓楽さんが最後の高座を務めて引退会見を開き、歌丸さんも最後の高座を務めたゆかりの舞台です。

■亡くなる約1年前、国立演芸場の楽屋でインタビュー

毎年夏の風物詩だった『国立演芸場8月中席』のトリを歌丸さん亡き後に引き継いだ六代目円楽さん。

歌丸さんとは「どこ切り取っても思い出だらけ」で、演芸番組『笑点』に入ったときから引っ張ってもらい、大喜利では「うるせえ！ やるかジジイ」発言など数々の毒舌バトルを繰り広げつつ、実は一番多く、一番長く落語会で一緒だったといいます。

■原動力は師匠・五代目圓楽さんからの言葉

2021年のインタビュー当時、六代目円楽さんは71歳。肺がん、脳腫瘍と2つの大病と闘いながら「まだまだ歌丸師匠の年（81歳）まではいかないけども、うちのお師匠さんの年（76歳）までは最低頑張りたいなと。先代の遺（のこ）した道を自分が追っていってどこまでできるかな。先代も最後の最後に『おめえも、らしくなったね』って言ってくれた。それが力になってる」と目を潤ませる場面もありました。

五代目圓楽さんの思いを受け継ぎ、落語を少しでも広めようと全国各地を回った六代目円楽さん。落語を一回でも聞いたことがある人を増やし「落語って面白い」という“落語の種”をまきながら、東西の人気落語家や注目の若手を集めた“落語まつり”をプロデュースするなど、落語界の活性化や後進の育成に努めました。

■「日本人の忘れ物は落語の中に取りに来ればいい」

六代目円楽さんが考える『落語のすごさ』とは―。

「（落語は）日本人がこさえた最高のエンターテインメントだと私最近思うようになった。たったひとりでまさに今エコの時代にたったひとりで、照明も音響も最低限、座布団1枚の上で“ちいちゃな宇宙”が作れるわけですよ。そしてタイムマシンに乗ってってどこへでも行けるわけ。それが落語のすごさね。これを日本人が考えたってのは素晴らしいですね。心のよりどころになれるような、もっとキザに言えば、いい時代の日本人がいた。そういう時代を忘れてるわけでしょ。日本人の忘れ物が、やさしさとか人情とか愛だとか友情だとか、それが全部落語の中にあるわけ。だから日本人の忘れ物は落語の中に取りに来ればいい」

■やさしさ、人情、愛…「ユートピアは落語の中にある」

続けて「落語を聞いてほっとして、“そうだよ、そういう時代があったな”、“やさしい人たちが生きてるな”、それが本当ね。私だって疲れ果てて疲れ果てて、いろんなことした時に、あぁユートピアは落語の中にあるなと思ったんだもん」と、闘病やコロナ禍を経て改めて落語の魅力を見つめ直したことを明かしていました。

さらに「いま排除社会でしょ。それこそ足の引っ張り合いと、いじめ合いでしょ。ところが落語の中は『てめえみたいなバカはいないな』って言って、本当にバカってパワハラやってるんじゃないんだから。これはね、ひとつの褒め言葉ですよ。与太郎（間抜けな登場人物）なんていうのはすごい天才だと思う」と、“不寛容な排除社会”といわれる今だからこそ、円楽さんは落語の中に登場する温かい人間関係に現代を生きるヒントを見いだしてほしいと願いを込めていました。

■継ぐ気は「あるよ正直言って」 大名跡・圓生の復活を目指して

六代目三遊亭円楽を襲名する前は、『三遊亭楽太郎』を40年間名乗って親しまれました。命名したのは、五代目圓楽さんの師匠であり自身の大師匠である六代目三遊亭圓生さんでした。その大名跡復活にかける思いを尋ねると、六代目円楽さんはこのように語っていました。

「なんとか一回世の中にもう一度戻さなきゃいけない。三遊一門の悲願というか、もったいない。圓生という名前は六代目で止めちゃいけない。今あなた（記者）の言った継ぐ気がありますか？ って言ったら、あるよ正直言って。円楽から圓生になって、つなぎの圓生でいいんだよ（笑） 誰かに渡すために一回世の中に出す役目は俺の責任かなって思ってる。うちの師匠（五代目圓楽さん）は六代目の圓生に追随して孤軍奮闘したわけだ。だけど俺は今、外交をやって、いろんな人といろんな話をしながら、やっぱりそういう名前というものは大事なんだから、全体の宝なんだから、まして三遊の宝なんだから、これは世の中に出さなきゃいけないな」

■芸の比較ではなく「つなぎの圓生でいい」 秘めた思い

「芸で比べられるとね、申し訳ないという気持ちはある。だけど芸で比べるんじゃなくて、世に出すための、楽太郎から円楽になった俺が世間に少しでも知られてるならば一回世の中に出るんじゃないかな。それでよしとしてくれよと。俺はなにもうまくなりたいとか名人になりたいんじゃなくて、世の中に出すための圓生になろうかなという気持ちはある。これもタイミングだからね、自分で手挙げたって、コントじゃないけど、（他の人が）はいはい、じゃ私も、私もって、みんな下げても。そういうコントあったけどね（笑）」

「俺はね、『難しい』って人は否定するんですよ。難しいっていうのは面倒くさいって意味なの。『それは難しいですよ』ってやる気がないんだよ。やるって方向性決めたらば、あとは方法を考えりゃいいんだから。だから、やるかやらないかって言ったら、今やる気はある。『なにも、なんなくてもいいんじゃねえか』って言う人もいるけどもね、それは面倒くさいからでしょ。イベントとして俺やりたいね、落語界のイベントとして」

■六代目円楽さんの最後の高座も、ゆかりのある国立演芸場

江戸落語と上方落語の距離を縮め、2007年から東西の協会や派閥の垣根を越えた一大プロジェクト『博多・天神落語まつり』をプロデュース。2010年3月、三遊亭楽太郎改め六代目三遊亭円楽を襲名。2019年からは博多に続き『さっぽろ落語まつり』もプロデュースし、落語家 兼 演芸プロデューサーとして落語界全体の発展に貢献した六代目円楽さん。

2022年1月、脳梗塞と診断され入院。約7か月ぶりの高座復帰となった『国立演芸場8月中席』初日の8月11日には「みっともなくてもいいから、死ぬまでやります」と力強く宣言。最後の高座は8月20日の千穐楽で演目は『目薬』でした。それから約1か月半後の9月30日、72年の人生に幕。落語の魅力を伝え、裾野を広げようと生涯現役を貫きました。