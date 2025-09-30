ウクライナのゼレンスキー大統領の世界を相手にした「PR情報戦」は、一時期は多大な効果を得たものの、現在は低迷しているという。「情報戦」の背景について、ノンフィクション作家の高木徹氏が考察する。

【画像】高木氏の著書『戦争広告代理店』（講談社文庫）

PR理論の中心にある二つの「三角形」

筆者は、著書『ドキュメント 戦争広告代理店』（講談社文庫）で、旧ユーゴスラビアにおけるボスニア紛争（1992-95）において、「戦場の銃弾より情報戦が優れた武器となる」現代の戦争の本質を取材して描いた。そこには「PR（パブリック・リレーションズ）情報戦」という欧米のプロのテクニックがあり、その民間企業の力を使うことで、軍事力においては劣勢だった国家や勢力が紛争に勝利することも可能になる。

「戦争広告代理店」のPR理論の中心には二つの「三角形」が存在する。一つ目は、世論操作の主要な3種類のキャラクターであり、「演者」と「演出者」そして「敵」の関係性で作戦が遂行される。



トランプ大統領と会談するゼレンスキー（8月18日） Ⓒ時事通信社

「演者」とは、雄弁に自国の悲劇を語り、優れた表現力や目を引く外見でメディアの寵児になる国家指導者や外相、スポークスマンなどだ。「演出者」はPRのプロで、カメラの前でどう話すかなどあらゆる表現のテクニックを伝授し、そのネットワークを駆使して「演者」をメディアに露出させる。そして、そこで発信するメッセージにおいて「敵」を設定し、「現代のヒトラーだ」などと悪魔化してその人物を攻撃するなど手練手管を用いて一般の人々の心に強い印象を与えていく。

そして二つ目の三角形が、アメリカの国際政策をどうやって動かすか、ワシントンDCにある三角形の理論だ。米政界においては、「ホワイトハウス」「議会」「メディア」がそれぞれに影響を及ぼしあってバランスが保たれている。だからそのうち一つを動かしたければほかの二つを動かせばよい。紛争に勝つには世界最強のアメリカの軍事力を動かすことがカギで、それを決めるのはホワイトハウスなので、メディアと議会を動かせばよい、ということになる。

「演者」としてのゼレンスキー

ボスニア紛争では、「演者」はボスニア政府（モスレム人勢力）のシライジッチ外相、「敵」はユーゴスラビアのミロシェビッチ大統領（セルビア人。後に国際戦犯法廷に起訴されオランダのハーグで獄死）、そして「演出者」は『戦争広告代理店』の主人公である米大手PR会社の幹部、ジム・ハーフ氏だった。

それから30年たった2022年2月、スラブ系同士の紛争というボスニア紛争と共通の特徴を持つ、ロシアによるウクライナ侵攻というはるかに大規模の戦乱がおきた。そして私は、開戦から半月もしないうちに、『戦争広告代理店』で描いたPR情報戦が、数十倍の規模で展開されていることに、目を見張らされた。

今回も、「三角形の理論」が忠実に実行されていた。

一つ目の三角形では、「演者」はゼレンスキー大統領、「敵」はプーチン大統領、そして「演出者」として、数多くのPRのプロがウクライナ側に立っていると考えられる。

ゼレンスキー大統領の周囲にいるウクライナ人のメディア出身者などに加えて、アメリカを中心とする多くのPR会社がウクライナの国際世論誘導を支援していることについては、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ポリティコ、ガーディアン（英）などの報道があり、米シンクタンクの調査報告もある。「オドワイヤーズ」などPR業界誌にも、ウクライナの政府や機関、議員などに雇われたPR会社のニュースが頻繁に掲載されていた。

これらを総合すると、アメリカのPR会社は業界総がかりで情報戦のノウハウを提供している。

以下、クインシー研究所のベン・フリーマン研究員の、米司法省に提出されたPR会社やロビー企業の届出資料に基づく調査（「レスポンシブル・ステートクラフト」に掲載）などによると、開戦以来の2年間で46のPR会社やロビー企業がウクライナ側から計1092万ドルを受け取ったことがわかる。しかし、これは氷山の一角にすぎない。というのは、多くのPR会社は「ウクライナからお金をもらわず、ボランティアでやっている」という形をとっている。たとえば、ワシントンDC近郊に本社を置くプラスコミュニケーションズは、開戦3日目からウクライナのための活動を開始し、政府や議会の要人などをFOXやCNNなどの全米ネットワークのニュースに100回以上出演させたと明らかにしている。

（高木 徹／文藝春秋 2025年10月号）