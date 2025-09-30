世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁が9月23日未明、韓国検察によって逮捕された。尹錫悦(ユン・ソンニョル前大統領の妻・金建希(キム・ゴンヒ)夫人の疑惑を捜査している特別検察官（特検）チームが、韓総裁に政治資金法違反、請託禁止法違反、業務上横領などの疑いで逮捕状を請求。裁判所が証拠隠滅の恐れがあるとして令状を発付したのだ。

【画像】当時17歳で23歳上の“教祖”と結婚した韓鶴子氏

1954年の創設以後、世界的に強大な影響力を行使してきた旧統一教会だが、日本での解散命令に続いて本拠地の韓国で教主が逮捕されるという、前代未聞の危機に直面している。



「マザームーン」とも呼ばれた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁 ©時事通信社

◇

17歳で文鮮明氏と結婚、14人の子どもを産んだ

1943年、北朝鮮で生まれた韓氏は、朝鮮戦争当時、母親と一緒に韓国へ来た。看護専門学校に通っていた14歳の時、統一教会に入信して文鮮明(ムン・ソンミョン)総裁（当時）に初めて出会い、1960年、17歳の時に23歳年上の文氏と結婚、7男7女を産んだ。

2012年の文氏の死後、息子たちとの激しい権力闘争の末、統一教会の2代総裁の座に上り詰めた。以後、自身を「独生女」と称して、「独生子」と呼ばれるイエスのように人類を救済するメシアであることを自任してきた。

米国内の資産を息子に奪われ…

しかし、統一教会から追い出された七男と三男がそれぞれ新しい団体を設立したことで統一教会内部が3派に分かれ、勢力が弱まった。特に、米国内の統一教会資産の8割を三男に奪われたことで財政的にも大きな打撃を受けたといわれている。

「現金倉庫」と呼ばれる日本で起きた“事件”

2022年7月、統一教会の宗教2世によって安倍晋三元首相が銃撃される事件が発生したことで、日本で「信徒たちを相手に詐欺と変わらない献金商売をしてきた」という趣旨の報道がなされ、窮地に陥った。

韓国の評論家などが「（統一教会にとっての）現金倉庫」と指摘する日本での布教活動が困難に陥り、ソウル市龍山に位置した教会施設を2000億ウォン（約212億円）で売却しなければならないほどの危機に追い込まれた。続いて、今年3月に日本の裁判所から解散命令が下されたことで日本本部は存続の危機にまで追い込まれた。

なぜ逮捕に至ったのか？

このような日本と米国での危機によって、統一教会が失地回復をはかるために行ったこと。それが、“尹錫悦政権へのロビー活動”だったという見解も出ている。今回の逮捕までの経緯をあらためて振り返ろう。

◇

李在明(イ・ジェミョン)政権は2025年6月の発足直後、「尹錫悦前政権の不正を暴く」ため、120人の検事を動員して3つの特別検事チームを構成した。2024年12月に尹氏が起こした非常戒厳令宣布に対する内乱および外患誘致罪（=外部から国家存立を危なくする攻撃を招くこと）の容疑を捜査する「内乱特検チーム」、金夫人の各種疑惑を捜査する「金建希特検チーム」、そして軍服務中に死亡した海兵隊員の死亡原因捜査に大統領府の妨害があったという疑惑を捜査する「殉職海兵特検チーム」だ。

“疑惑のデパート”と呼ばれてきた金建希夫人

このうち、韓国メディアと国民から最も大きな注目を集めているのは「金建希特検チーム」だ。金夫人は、尹政権を通してあらゆる疑惑に包まれ、保守からは「政権のアキレス腱」と、進歩陣営からは「疑惑のデパート」と呼ばれてきたからだ。

「金建希特検チーム」は、40人の検事を含む計205人の捜査官を8つのチームに分け、16件の主要疑惑に対する捜査を進めてきた。16件の容疑には「株価操作疑惑」、「Diorバッグ収賄疑惑」、そして政権の人事や「国民の力」党の公認に介入したという「国政介入および人事介入疑惑」などが含まれているが、国政介入および人事介入疑惑の捜査で捕らえられた「乾真(コンジン)法師」というロビイストと金夫人との関係が、韓氏の逮捕への引き金となった。

乾真法師（本名：全成培(チョン・ソンベ)）は韓国仏教界では「僧侶ではなくシャーマンだ」という疑惑がもたれている人物だ。2013年頃から金夫人が運営する会社「コバナコンテンツ」をサポートしながら、彼女との親交を深め、2022年の大統領選挙では、当時「国民の力」党候補だった尹錫悦氏の選挙運動を支援した。だが、乾真法師が国政介入をしているとして、「尹夫妻のシャーマンスキャンダル」と糾弾された。

その後、乾真法師は政治の表舞台から姿を消したが、尹政権発足後、金夫人との関係を利用して、「国民の力」党の公認候補選定に介入したり、政権にコネを作りたい企業や団体から巨額の金を受け取ってロビー活動をしたりしてきた。

そして、数多くのロビー事案の中でも、特検チームが「最も確実な状況」と証拠をつかんでいるのが旧統一教会関連の疑惑だ。

特検チームは、尹前大統領が大統領選に当選直後の2022年3月、旧統一教会の尹永昊(ユン・ヨンホ)元世界本部長が、尹前大統領と1時間にわたる面談を行ったことに注目。この席を取り持った人物が乾真法師だという事実を突き止めた。

尹元本部長は韓総裁の秘書室事務総長とヒョジョン国際文化財団理事長を歴任し「韓総裁の右腕」と呼ばれるなど、“統一教会のナンバー2”にあたる人物だった。尹前大統領との面談では、1.カンボジア・メコン川敷地開発ODA（公的開発援助）プロジェクトへの参加、2.国際連合（UN）事務局の韓国誘致、3.教育部長官の統一教会行事参加、4.統一教会のYTN放送局買収、5.大統領就任式への招請などを要請したとされている。

ディオールやシャネル、高級ブランド品を金夫人に

「尹錫悦氏から統一教会のビジョンについて暗黙的な同意を得た」と判断した尹元本部長は、その後、金夫人への贈り物を用意した。尹元本部長は2022年4月と7月に高級ジュエリーブランド「GRAFF」の6000万ウォン相当（約630万円）のダイヤモンドネックレスと1000万ウォン相当（約105万円）のシャネルバッグ2つを購入し、乾真法師に渡した。その後、金夫人の秘書がシャネル売り場を訪問し、200万ウォン（約21万円）余りを追加してバッグを交換した事実も明らかになった。

ただ乾真法師は「秘書が贈り物をなくしたせいで金夫人には渡せなかった」と主張し、金夫人も「受け取っていない」と容疑を否認している。旧統一教会側も「教団は知らず、尹永昊氏個人の勝手な行動だ」と主張している。

特検チームはこの事案が旧統一教会が主体となった“政界ロビー活動”であることを確認するため、7月18日、韓総裁の居住地である「天正宮」をはじめとする旧統一教会の施設や、系列会社を対象とした大々的な家宅捜索に乗り出した。

「ハンギョレ新聞」の報道によると、この家宅捜索で天正宮の韓総裁が居住する空間にある金庫からは、ウォンはもちろん円とドルを含む数百億ウォン相当の札束が見つかったという。特検は金庫の金は「韓鶴子総裁の秘密資金」として政界ロビー活動などに使われたと見ている。

特検チームは、2022年の大統領選挙以前から統一教会が資金と信者を動員して尹錫悦候補を支援してきた状況をつかんでいる。さらにこれと関連して、韓総裁が、尹錫悦候補に投票するよう信徒に指示したという証言や証拠も出ている。2022年1月に権性東(クォン・ソンドン)「国民の力」党議員を通じて尹錫悦候補に1億ウォン（約1050万円）の現金を渡し、「国民の力」党の市・道党委員長らにも約2億ウォン（約2100万円）の政治資金を提供した状況も把握された。

他にも、2023年3月の「国民の力」党の党大会では、権性東議員ら尹大統領の側近たちを指導部に押し上げるため、統一教信者を「国民の力」に集団入党させたという状況もつかみ、旧統一教会と「国民の力」党との癒着疑惑まで捜査範囲が拡大している。

「週刊文春」（2022年11月10日号）が報じた韓総裁を含む教会の幹部らが米ラスベガスで600億ウォン（約63.7憶円）規模の賭博をしたという容疑についても再捜査している。「週刊文春」の報道前から、韓国警察は同事件について内偵捜査を行っていたが、正式な捜査にはつながらなかった。だがその過程で「権盛東議員が警察の内部状況を教会側に知らせ、教会が捜査をもみ消すためにロビー活動を行った」というのが特検チームの見解だ。警察にも韓総裁の金庫から出た秘密資金が渡されたものと見られているのだ。

韓国内では厳しい声が

以上の容疑と関連し、特検チームは韓総裁を斡旋収賄、政治資金法違反、業務上横領などの容疑で逮捕状を請求し、逮捕に至った。当初、旧統一教会側は、特検の家宅捜索に強く反発していたが韓総裁の逮捕状が出た直後、「裁判所の判断を謙虚に受け入れる」とし「国民に心配をかけた点を謝罪する」と態度を変えた。韓国内の厳しい世論に屈したのだろう。

韓国検察が把握した旧統一教会の韓国内資産は3兆ウォン（約3160億円）規模で、不動産、レジャー、海運、建設、流通など10余りの事業体を傘下に抱えている。もし韓総裁の逮捕が拘束起訴につながれば、総裁の空位をめぐって、文鮮明氏の死後のような激しい権力闘争が起きる可能性もあるようだ。

（金 敬哲）