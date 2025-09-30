きょうの日中は、晴れる所が多いでしょう。気温はこの時季としては高めでも、秋らしい陽気になりそうです。関東などは朝晩を中心に、にわか雨の所がある見込みです。

秋雨前線が本州の南に南下して、秋の空気を持つ高気圧に覆われてきます。午前中は、山陰から北陸にかけて雨の降る所もありますが、天気は回復に向かいます。朝のうちは関東でも、にわか雨の所があるでしょう。日中は広い範囲で秋晴れとなりますが、夜は関東や東海で雨の降る所がありそうです。夜遅くなるほど雨が降りやすくなるでしょう。

日中の気温は、西日本や東日本で28℃前後と、平年を上回る陽気が続きそうです、名古屋などでは30℃まで上がりますが、湿度が低くしのぎやすくなりそうです。東京は27℃と、関東では暑さが和らぐ見込みです。北日本はきのうより高い所が多く、25℃前後で朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。

＜きょう30日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：20℃

青森：25℃ 盛岡：26℃

仙台：26℃ 新潟：27℃

長野：26℃ 金沢：27℃

名古屋：30℃ 東京：27℃

大阪：29℃ 岡山：28℃

広島：28℃ 松江：26℃

高知：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃

あすは東日本や北日本を中心に、雨の範囲が広がりそうです。上空の寒気の影響で、雷を伴って雨の強まる所もあるでしょう。関東では日中も気温があまり上がらず、北よりの風がひんやりと感じられそうです。木曜日は秋晴れとなりますが、週末は西日本や東日本に雨雲が広がり、九州を中心に雨の強まる可能性もあります。朝と日中の気温差や、日ごとの気温の変化が大きくなる所もあるでしょう。