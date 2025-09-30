強まるジャッジのMVP戴冠の声 60発捕手との一騎打ち様相で評価される“大谷を超えた”価値「彼の打力に追いつく選手はいない」
怒涛の打撃で存在感を誇示し続けたジャッジ(C)Getty Images
現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。あらゆるスーパープレーに彩られた1年は、いよいよポストシーズンへと突入する。
一つの区切りがついた米球界にあって、関心が高まっているのが、「最も価値のある選手」を決するMVPの行方だ。
【動画】打たれた投手も呆然 ジャッジの確信特大弾をチェック
ナショナル・リーグは、大谷翔平（ドジャース）の受賞が確実視されている。今季に投打二刀流を再始動させた30歳は、打っては55本塁打、OPS1.014、投げては防御率2.87、奪三振率11.87のハイアベレージを記録。リーグトップの56本塁打を放ったカイル・シュワバー（フィリーズ）らライバルは例年よりも多い印象だが、「オオタニには及ばない」という、ある種の楽観論すら飛び交っている状況だ。
一方で小さくない論争を巻き起こしているのは、アメリカン・リーグの受賞者予測だ。今季は、メジャーリーグの捕手史上最多となる60本塁打を放たカル・ローリー（マリナーズ）が最右翼と見られてきたが、シーズン終盤に7戦で4発と猛打を振るったアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の評価が急上昇。この両雄の一騎打ちという見方が強まっている。
もっとも、巷でより強く推され始めているのは、ジャッジの2年連続3度目の戴冠だ。今季はシーズン途中に右肘を痛めて欠場する期間はあった33歳だが、最終的に2年連続となる50号超え（53本塁打）を達成。打率.331、114打点、長打率.688、出塁率.457、OPS1.145と図抜けたスタッツを列挙した。
また、ジャッジは打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標『WAR』も、MLB全体トップの10.1を記録。「10」超えは唯一の値であり、全体2位となった大谷（9.2）に0.9差をつけるものとなっている。
近年のMVP投票における重要指標となっている『WAR』でも、ローリー（9.0）に1.1差をつけているジャッジ。ゆえに世論はブロンクスの怪物打者の受賞を確実視し始めている。米スポーツ専門局『CBS Sports』は「二人の争いの様相を呈しているアメリカン・リーグのMVPはどちらが手にしてもおかしくはない」と前置きした上で、「ジャッジの功績は否定できない」としている。
「ドジャースのショウヘイ・オオタニに並ぶ、リーグ最高の攻撃力を持つ選手と言われるジャッジに、個人としてできないことはない。彼は間違いなくリーグ最高の打者だ。どちらのリーグにおいても、彼の打力に追いつく選手はいない」
総合的なスタッツだけを評価するならば、ジャッジはインパクト十分のローリーを上回っている。果たして、栄誉あるMVPを手にできるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]