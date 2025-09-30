「ボールを無駄にしている」昇格の立役者となった元JリーグMVP男にまさかの批判「最大の強みだったが…」
プレミアリーグ昇格を目指すバーミンガムは、チャンピオンシップ（イングランド２部）のここ４試合で３敗と苦しんでいる。
夏に加入した古橋亨梧は、リーグ戦で得点をあげられず、一部から批判されているところだ。一方で、２部昇格の立役者となった岩田智輝とペク・スンホの中盤コンビにも厳しい声が寄せられた。
『Birmingham Live』のアレックス・ディッケン記者は９月28日、「クリス・デイビス監督はペクとイワタがチャンピオンシップの中盤に圧倒されたことはまだないと主張した。だが、ストークやレスターの中盤の選手は、その意見に賛同しないかもしれない」と指摘している。
「コベントリーの中盤コンビは、パスとポジショニングでペクとイワタを止めた」
「ペクとイワタの中盤コンビは、デイビス監督のバーミンガムにとって最大の強みだった。しかし、最近のパフォーマンス、特にアウェーでの出来は、問題となっている。イワタはシーズンを通じてポゼッションで完璧ではなかった。ただ、特にコベントリー戦ではボールを無駄にしてしまい、パス成功率は70％にとどまった。ペクは81％だったが、見ていて力を発揮できていない印象だ」
同記者は「信頼してきた中盤コンビをデイビスが解体すべきというわけじゃない。だが、これでトミー・ドイルが出場できないなら、いつ彼は出られるというのか」と続けた。
「１週間で３試合という日程のなか、水曜のシェフィールド・W戦は、新しい何かを試す完璧なタイミングだ」
バーミンガムは７節を消化して11位。だが、自動昇格できる２位とは３ポイント差だ。昨季３部を制したデイビス体制で、横浜F・マリノス時代にJリーグの年間MVPにも選出された岩田はプレミア昇格に貢献できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
夏に加入した古橋亨梧は、リーグ戦で得点をあげられず、一部から批判されているところだ。一方で、２部昇格の立役者となった岩田智輝とペク・スンホの中盤コンビにも厳しい声が寄せられた。
『Birmingham Live』のアレックス・ディッケン記者は９月28日、「クリス・デイビス監督はペクとイワタがチャンピオンシップの中盤に圧倒されたことはまだないと主張した。だが、ストークやレスターの中盤の選手は、その意見に賛同しないかもしれない」と指摘している。
「ペクとイワタの中盤コンビは、デイビス監督のバーミンガムにとって最大の強みだった。しかし、最近のパフォーマンス、特にアウェーでの出来は、問題となっている。イワタはシーズンを通じてポゼッションで完璧ではなかった。ただ、特にコベントリー戦ではボールを無駄にしてしまい、パス成功率は70％にとどまった。ペクは81％だったが、見ていて力を発揮できていない印象だ」
同記者は「信頼してきた中盤コンビをデイビスが解体すべきというわけじゃない。だが、これでトミー・ドイルが出場できないなら、いつ彼は出られるというのか」と続けた。
「１週間で３試合という日程のなか、水曜のシェフィールド・W戦は、新しい何かを試す完璧なタイミングだ」
バーミンガムは７節を消化して11位。だが、自動昇格できる２位とは３ポイント差だ。昨季３部を制したデイビス体制で、横浜F・マリノス時代にJリーグの年間MVPにも選出された岩田はプレミア昇格に貢献できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集