2026 年1月12日(月)より、テレ東でドラマプレミア 23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」が放送されることが決定。主演は赤楚衛二が務め、ヒロインをカン・ヘウォンが演じる。

■あらすじ

小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河(赤楚)は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン(カン)は、課題の制作に追われる日々。なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が...。しかし外国人には、日本での住まい探しは一筋縄ではいかず、心身共に疲弊していく。そんな時、2人は「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、抗えないほどのときめきが、2人の間を駆け抜けた――。

1月より放送される本作は、ドラマプレミア 23シリーズで久々となる"ピュア・ラブストーリー"。まるで"キンパ"と"おにぎり"のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う――日本と韓国、国籍の異なる2 人の恋愛模様が描かれており、文化や価値観の違いにとまどいながらも惹かれ合うひたむきな姿が心に響くラブストーリーだ。

主人公・長谷大河を演じる赤楚は、テレ東の作品で主演を務めるのは「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」以来。かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの挫折し、その過去を引きずったまま冴えない日々を送っているアルバイト店員である主人公が、韓国人のヒロインと出会い恋に落ちることで、自身の人生に向き合い、未来に向けての一歩を踏み出していくことに。登場人物たちの恋愛模様はもちろん、それぞれの夢に向かって奮闘する姿を描くヒューマンドラマとしても楽しめる作品に仕上がっている。

ヒロインを務めるカン・へウォンは、世界的な人気を誇った「IZ*ONE」出身で、韓国ドラマ「少年時代-恋と涙と青春と-」「善意の競争」などで俳優としても確かな存在感を放つ。日本の地上波ドラマは初出演ながら、多くの日本語セリフもこなしているところにも注目だ。

■赤楚衛二コメント

赤楚衛二とカン・ヘウォンの共演で、国籍と文化を越えて惹かれ合う2人の恋愛模様を描く (C)「キンパとおにぎり」製作委員会

――ドラマのご出演が決まったときのお気持ちや、台本を読んだ感想をお聞かせください

「最初にお聞きした時は、『キンパとおにぎり』という題名に驚いて、『どんなドラマだろう？』と(笑)。全く想像ができなかったのですが、いざ台本を読んだら、大河とリンのやり取りなど、登場人物たちの心情描写が丁寧に描かれているラブストーリーでした。なおかつ、次はどうなるんだろうというワクワク感もあり、文化や価値観の壁を乗り越えるためにお互い補っていく姿がとても愛らしく感じる台本だなと思いま した」

――演じられる役の注目ポイントや、見どころを教えてください

「大河は大学生のころに陸上で挫折を経験しているんですが、そこから全然前に進めていないんです。なんとなく生きているなか、リンと出会ってどうやって大河が変化していくのかは、見どころかなと思います」

――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

「大河やリンをはじめ、登場人物全員がとにかく愛らしいキャラクターなので、ぜひ温かく見守っていただけたらと思います」

■カン・ヘウォン コメント

(C)「キンパとおにぎり」製作委員会

――ドラマのご出演が決まったときのお気持ちや、台本を読んだ感想をお聞かせください

「お話を聞いた際は、本当に嬉しかったです。同時にどう演じるべきか、とても考えました。初めて台本を読んだ時は、主人公たちの年齢も私と同じぐらいですし、"夢に向かっていく"という共通点があり、その思いに共感しているうちに物語の世界に引き込まれてしまいました」

――演じられる役の注目ポイントや、見どころを教えてください

「大河とリンの関係性や、それぞれが夢に向かう過程を見ていただきたいです。そしてリンだけではなくて、他のキャラクターもそれぞれたくさんの魅力があるので、その点にも注目してほしいです」

――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

「このドラマの放送は冬ですが、暑い夏に撮影しました。恋愛ロマンスだけではなくて、魅力的なキャラクターたちそれぞれのヒューマンドラマが描かれていて、共感できるポイントもたくさんあります。ぜひご覧ください！」

国や文化、育った環境の違いを超えて惹かれ合う大河とリンは、お互いを信頼し、愛し続けることができるのか。それぞれの違いに心が揺らぎながらも相手を受け入れ、やがて自分自身をも見つめ直し、前を向いていく。ひたむきな2人の姿がきっと誰もの心に響く、ピュア・ラブストーリーに期待が高まる。

文＝HOMINIS編集部

放送・配信情報

ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」

放送日時：2026年1月12日(月)23時6分〜スタート ※毎週(月)放送

チャンネル：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

＜配信情報＞

各話放送と同時タイミングから、動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題 配信！

Netflix：https://www.netflix.com/jp/

※「TVer」リアルタイム配信、「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信もあり

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ