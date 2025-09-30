巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第９回は元広島、巨人の川口和久さん（６６）だ。広島時代には「巨人キラー」として球団最多の通算３３勝。ＦＡで移籍した巨人ではリリーフに転向し、１９９６年の「メークドラマ」を完結させる胴上げ投手にもなった。幼少期から大ファンで、巨人在籍時の監督だった長嶋茂雄さんとの思い出や、引退寸前からの復活劇まで「喜怒哀楽」の記憶を掘り起こした。（取材・構成＝太田 倫）

１９９４年のオフにＦＡで巨人に移籍した。その頃は直球が速くても１３６キロくらい。長年の蓄積疲労で体が思うように動かず、自分の納得できる投球から遠くなっていた。

９５年は先発で４勝に終わった。９６年は５月頃にはローテーションから外されて、２軍に落ちた。「もう、辞〜めた」って思ってね。長嶋さんに迷惑をかけるくらいなら、身を引こうと考えていた。２軍の練習が朝の９時半から始まって、ウォーミングアップが終わったら「帰ります」。１１時には家にいたので、好きな映画を見たり、家族サービスしたり…。女房にも「辞めるから」って伝えていた。

コーチの宮田征典さんに「辞めます」と打ち明けたら、えらい怒られた。「何言ってるんだ、お前はまだジャイアンツの一員なんだ！」と。そして、救援転向を打診された。「先発だけがピッチャーじゃない。一回やってみろ」。プライドを折られ、反骨心もなくなりかけていた。切れていた気持ちを、宮田さんがもう一度つないでくれた。そこから歩幅を狭めて制球を重視する、リリーフ仕様にフォームを改造した。

球速自体は少しずつ戻りつつあった。巨人に来てから取り組んでいた、ＰＮＦ（神経筋促通法）の効果だった。もともとは身体障害者や体にハンデを負った人のためのトレーニング。当時の萩原宏久トレーナーから「もう一回“男”になってみないか」と勧められた。

ブリッジをしながら脚を上げたり、地味だけど脂汗が出るほどしんどい。おかげでリリーフ転向後には、１４２、３キロ出るようになっていた。夏に１軍に呼ばれ、広島との最大１１・５ゲーム差をひっくり返す「メークドラマ」の中で、最後はクローザーも担った。古巣に逆転して優勝したのは何かの因果だよね。

優勝を決めた１０月６日の中日戦。長嶋さんから試合前に「最後は任せたぞ」と言われ、送り出された。９回２死から立浪和義を見逃し三振。決め球の１４４キロのアウトローの直球は、下半身が地面をしっかりかんで、指にかかっためちゃくちゃ納得いくボールだった。日本シリーズではオリックスとやったけど、イチローも全然怖くなかった。

引退を覚悟したところから、胴上げ投手になれた。まさに地獄から天国だった。

▽１９９６年の巨人優勝決定試合

（１０月６日、ナゴヤ）

巨人 ０１３００００１０―５

中日 ０１１００００００―２

（巨）宮本、木田、河野、水野、川口―村田真

（中）門倉、落合、山本昌、遠藤、中山―中村

［本］大森、マック、清水（以上巨）、矢野（中）

【ＶＴＲ】７月６日時点で巨人は首位・広島から１１・５差の４位。長嶋監督の掲げた「メークドラマ」を合言葉に、４３勝１７敗の驚異的な追い上げで逆転優勝を果たした。中日戦では、川口が８回途中から１回１／３を無失点に抑えて３セーブ目を挙げ、胴上げ投手になった。

◆川口 和久（かわぐち・かずひさ）１９５９年７月８日、鳥取県生まれ。６６歳。鳥取城北からデュプロを経て、８０年ドラフト１位で広島入団。８６年から６年連続２ケタ勝利。８７、８９、９１年に最多奪三振のタイトル獲得。９４年オフにＦＡで巨人に移籍後は主にリリーフとして活躍。通算成績は４３５試合で１３９勝１３５敗、２０９２奪三振、防御率３．３８。引退後は巨人で投手コーチを務めた。左投両打。