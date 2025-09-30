活動再開を発表したシンガーソングライターのｍｉｌｅｔ（ミレイ）が２９日に自身のインスタグラムを更新し、ライブに向けての思いをつづった。

ｍｉｌｅｔ（ミレイ）は「９月の＃ｍｉｌｅｔの日です」と始め、「今後の曲やライヴに向けて着々と準備がはじまってます。ここにきて新たな可愛すぎるギターも手に入れてしまい、ますます練習しなきゃヤバいってかんじです」とつづって、新たなギターと共に写る姿をアップ。続けて「また、こうして歩き始めると止まることをつい忘れてしまいがちだけど、気をつけて、時々立ち止まりながら歩いていこうって思っているそんな秋のはじまりです はやくみんなに会いたい！はやる気持ちを抑えながら、今日も歌ってます」と締めくくった。万博に訪れた際の写真なども公開した。

この投稿には「素敵なギター」「１０月が待ち遠しい」「頑張って下さい」「お披露目楽しみ」などの声が寄せられている。

ｍｉｌｅｔ（ミレイ）は８月１４日に自身のインスタグラムを更新し、約４か月ぶりに活動を再開することを発表した。公式サイトでは１０月にファンクラブライブを開催すると伝えた。