「文章は結論から書け」は本当に正解なのか？プロが指摘する「結論先行型」の重大な欠陥

文章は「結論」から書きなさい……。多くの文章術が推奨する、おなじみのセオリーだ。しかし、新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏は、「ある意味正解で、ある意味間違い」だと指摘する。一体、どういうことなのか？ 松井氏が「結論スタート」の重大な欠陥を解説する。

「結論から書け」は絶対的ルール？

世の中の「日本語入門」的なテキストを見ると、かなり多くの書籍でこう書かれています。

「文章は結論から書け！」

これはある意味正解で、ある意味間違い。「結論から派」の根拠はこうです。

「現代の読者はビジー。情報多様化時代、読者の『知りたいこと』から書かないと、興味はすぐに別のところへ移ろってしまう。結論を先延ばしにし、いたずらに読者の時間を奪うべきではない」

もちろん、Webメディアなどでは「離脱率」という問題があり、「序論→本論→結論」なんてやっていると、読者は序論でドロン、あっという間に離脱し、鼻くそをほじりながらYouTubeを見ることになりがち。確かに「結論から書く」ことが有効な場面は多いです。

最初に結論を示せば「伝えたいこと」が明確になり、「その結論の理由は何か」と読み手の興味をグッと引き寄せることができます。

その結論に至った理由を述べ、具体例を示し、最後にまとめとして再度結論を述べる（PREP法）ことで、読み手は内容をより理解しやすくなり、結論をしっかりと把握することができるでしょう。

「結論スタート」はわかりやすく時短になる

ビジネスの現場における文章、例えば企画書、経緯報告書、Webニュースなどは、やっぱり結論から書くべきなのです。その理由は、「わかりやすさ」と「時短」にあります。

・結論（Point）……この文章についての書籍は大変大きな価値があります。

・理由（Reason）……それは今の時代に合った文章術のテキストだからです。

・具体例（Example）……「文章は結論から」、これはある意味正解で、ある意味間違いです。

・結論（Point）……その説明までしてくれる本書は、やはり大変に有用な一冊です。

「PREP法」、「SDS法」、そして「CRF法」、これらは、いずれも文章を書くフレームワークです。

詳しくは『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』に譲りますが、まあ正直PREP法だけ覚えておけば十分。いずれも目的は「情報伝達のスピード感とインパクト」であり、はっきり言って似たようなものです。

PREPのPは「結論（Point）」。SDSの「S」は「概要（Summary）」、CRFのCは「結論（Conclusion）」。その後の展開には多少の差異がありますが、大まかには一緒、「結論」から入って、もう一度「結論」で締める。これがビジネス文章で「是」とされている手法です。

「結論スタート」の重大な欠陥とは？

ま、そりゃそうですよね。わかりやすいし、サクっと読める。しかし、この構成には重大な欠陥があります。「面白くない」のです。「結論丸出し」のPREP法、それに類するほかのフレームワークは、いわばネタバレスタート。100％出オチ。

おわかりですね？ 社内のnoteの記事や、オウンドメディアの記事など、じっくり読んでもらいたい文章には不向きなのです。

もし皆さんが読者の心を動かし、何か行動を引き起こそうという目的で文章を書くのなら、この「結論先行型」はあまりおすすめできません。

例えば学生向けの採用ページのテキストで、いきなり「今期の募集は30人。ぜひご応募ください」と書くでしょうか。クラウドファンディングのテキストで「クラファン始めました。どうか1億円支援してください」と始まっていたら、「素敵な取り組み！」となるでしょうか。なりませんよね。

とあるビジネスメディアの編集長はこう言っていました。

「いま当社のメディアは有料記事が稼ぎ頭。有料記事を読んでもらうコツは、『最初に結論を言わないこと』です。結論が最初に読めたら、誰も『続きを読む』課金なんてしませんよね？ 結論がなくとも興味をひかせる導入を書く。それがプロというものじゃないでしょうか？」

これは、拍手喝采。「文章は結論から書け！」というロジック、どうでしょうか。なんだかちょっと怪しくなってきました。

読者を動かす文章には「共感」がある

そんなとき、結論の代わりを務めるのが「共感（empathy）」です。

「共感」とは、もう少し詳しく書くと、(1) みんなが潜在的に困っている問題提起（problem）、(2) その文章で語ることの理念（philosophy）、このふたつの「P」からなります。どちらかを冒頭に持ってくることで、読者はグッと文章を自分事化することができるわけです。

これはビジネスのプレゼンテーションでよく使われる手法です。次の「空気清浄機」についての例文で一番最初の「結論スタート」の文章と、その他を比べてみてください。

× 圧倒的なほこりの除去力を誇る空気清浄機が登場しました！

〇 一般家庭のハウスダストを調べると、1gのほこりの中になんとダニ約二千匹がいます。これは由々しき問題ではないでしょうか。（問題提起）

〇 子どもの花粉症は年々増えています。私はこの状況を絶対に改善したい。（理念）

結論、すなわち「言いたいこと」は「新製品の登場」です。しかし、読者（聴衆）が飽きずに、ここから始まるストーリーに興味を持ってくれるのは2番目と3番目の文章のはず。

優秀なプレゼンテーターは、必ず「共感」をつかみとして導入で使います。最後まで読んでほしい文章も同じ。意外な問題提起。熱くまじめな理念。このふたつが読者（聴衆）を動かすのです。

え？ 本パートの出だし？ 「世の中の『日本語入門』的なテキストを見ると、かなり多くの書籍でこう書かれています。『文章は結論から書け！』。これはある意味正解で、ある意味間違い」。

世の中で一般化していることが絶対正解じゃないよ、という「問題提起」から入ったつもりなのですが……最後まで読んでいただけましたでしょうか？

