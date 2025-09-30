2025年メジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程を終了。ア・ナ両リーグからポストシーズンに出場する合計12チームが出そろった。

最高勝率は、ナ・リーグが97勝65敗のブルワーズ、ア・リーグは94勝68敗のブルージェイズで、どちらも開幕前の下馬評を覆し、第1シードを獲得。第2シードのフィリーズとマリナーズとともに、この4チームはワイルドカードシリーズ（以下、WCS）を免除され、地区シリーズから登場する。

一方で、開幕8連勝を飾った際は、シーズン最多116勝の記録更新も期待されたドジャースは、最終的に93勝69敗でシーズンを終了。ナ・リーグの第3シードとして、第6シードのレッズとWCSを戦うことが決まった。

大谷は1本差でHRキング逃す

ドジャースがレギュラーシーズンを5連勝という最高の形で締めくくり、日本時間1日に始まるレッズとのWCSに臨む。チーム最終戦となった29日、前日の試合でスタメンを外れていた大谷翔平は、1番指名打者で先発すると、7回表の第4打席にセンター方向へ今季55号を放ち、チームの勝利に貢献した。

大谷はこの一発で56本塁打のカイル・シュワーバーに1本差と迫ったが、9回に訪れたレギュラーシーズン最終打席は空振り三振。結局、1本差で3年連続本塁打王のタイトルを逃した。

これを受けてSNSなどで沸き上がったのが、前日に大谷を休ませたデーブ・ロバーツ監督に対する不満の声だ。

「昨日の試合に出ていれば、ホームラン王が取れた可能性も十分あったはず。たった1本差で3年連続ホームラン王という偉業を潰したロバーツの采配はおかしすぎる」、「大谷は1本差でホームランのタイトルを逃した。ロバーツはなぜ昨日大谷を休ませたのか。完全にロバーツの采配ミス。1試合休ませたところで何も変わらないだろ」など、大谷に休養を与えたロバーツ監督の起用に疑問を呈する声が上がった。

“早すぎる”継投策にたびたび批判の声

もっとも、この休養については、大谷自身がそれほど本塁打王にこだわっておらず、自身の個人タイトルよりチームのポストシーズンでの勝利を優先させたため、との指摘も上がっているが、いずれにせよ、そんな指揮官に対する批判の声は以前から小さくない。ドジャースの指揮官に就任した2016年から今年が節目の10年目だったロバーツ監督。地区優勝はこれが9度目で、唯一のV逸となった2021年も106勝を挙げてジャイアンツと1ゲーム差の2位だった。レギュラーシーズンの通算勝率.621はもちろん現役監督の中では断トツで、歴代でもランキング上位に入るいわば“名将”である。

しかし、これまで2度のワールドシリーズ制覇を経験しているものの、ポストシーズンの通算勝率は.560とレギュラーシーズンのそれに比べるとかなり低い。ジョー・トーリや、ブルース・ボウチーといった名将と言われる監督がいずれもポストシーズンでより高い勝率を上げているのとは対照的だ。とりわけ疑問視され続けてきたのが、“早すぎる”継投策だった。

ロバーツ監督のそんな“悪癖”は今季のレギュラーシーズンでもたびたび見られた。今季は開幕から先発ローテ6人制を敷いたにもかかわらず、救援陣に負担をかけすぎた面が否めない。

実際、メジャーでは先発投手の降板は100球がメドとされるが、今季のドジャースは先発投手を80球未満で降板させた試合が非常に多く、55試合に上った。これはメジャー全体でもロッキーズとパイレーツに次いで3番目の多さで、その結果、先発投手の1試合平均投球数もリーグ最少レベルだった。

打率1割台コンフォートを我慢の起用

また、ロバーツ監督は特定の選手に固執する采配も目立った。例えば、安定感を欠くタナー・スコットやブレーク・トライネンを守護神やセットアッパーとしてシーズン終盤に使い続け、先発陣が奮闘するも継投策の失敗で落とした試合は数えきれない。

それ以上に批判されたのが、昨季オフにFAで獲得したマイケル・コンフォート外野手の起用だ。開幕から打率1割台の低空飛行が続き、いつDFA（事実上の戦力外）になってもおかしくない状況のコンフォートだったが、ロバーツ監督は我慢に我慢を重ねて起用しつづけた。

結局、コンフォートは138試合に出場し、打率.199、12本塁打、36打点という体たらくでシーズンを終了。1年契約とはいえ、1700万ドル（獲得時のレートで約24億円）の目玉補強の一つは完全に失敗に終わったといえるだろう。コンフォートとの契約条項の中身は定かではないが、よほど選手側に有利な内容だったのかと勘ぐれるほどだ。ロバーツ監督の柔軟性に欠ける選手起用が例年以上に目立った印象だ。

そんなロバーツ監督の不可解な選手起用もあってか、ドジャースは絶対的な戦力を有しながら、シーズンを通して接戦での勝負弱さが目立った。投打がかみあった時は打ち上げ花火の如く、派手に勝利を収めるが、試合終盤までもつれたときは競り負ける―――。1点差で決着した試合で25勝24敗と、1つしか貯金をつくれなかったのが何よりの証拠だろう。

カーショーを登録外にした真意は……

そんな中で迎えるポストシーズンは落とせない試合が続き、どのチームも総力戦で臨むことになる。レギュラーシーズンに比べて接戦が増えるのは必然だろう。

ドジャースがレッズとのWCSを迎えるにあたって、特に現地アメリカで、ロバーツ監督が下したある決断に批判の声が高まっている。

それが今季限りでの引退を表明しているクレイトン・カーショーをWCSで登録外にしたことだ。

「なぜロバーツはいつもカーショーを軽視するんだ？ 殿堂入りの選手をポストシーズンのロースターに入れろ」といった類の意見がSNSで多数見られた。

ワールドシリーズまでのポストシーズン全体を俯瞰して見れば、次の地区シリーズにカーショーを温存する戦略は的を射ているともいえる。WCSはブレーク・スネル、山本由伸、大谷翔平の3人が先発し、ローテ投手のタイラー・グラスノーとエメ・シーハンの2人がブルペンで待機すると予想されている。

確かにレギュラーシーズン最終戦で94球を投じたカーショーにこの最大3試合で出る幕はないが、レッズに負けてしまえば元も子もない。カーショーは場の空気を一変できる貴重な投手の一人だけに、最終戦は2〜3イニングにとどめ、WCSには“切り札”として登録はしておくべきだったのではないか。

果たしてロバーツ監督の“賭け”は実を結ぶのか。連覇への旅路は本拠ドジャースタジアムから始まる。

