広島の斉藤優汰投手（２１）が１０月３日・ヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが２９日、分かった。２２年度のドラフト１位右腕が待望のマウンドに上がる。また、今季最終戦の４日・ヤクルト戦（マツダ）では２４年度ドラフト２位の佐藤柳が約２カ月ぶりに先発する見込み。来季以降の活躍が期待される若鯉たちが本拠地で成長した姿を示す。

期待の剛腕がいよいよベールを脱ぐ。２年連続のＢクラスが決まり、若鯉のアピール機会が増えている状況下にドラ１右腕が参戦だ。高卒３年目の斉藤が１０月３日・ヤクルト戦でプロ初先発することが判明した。

斉藤は新井監督が就任直後の２２年度ドラフト会議で１位指名され、カープに入団。恵まれた体格から力強い直球を投げ込む本格派右腕として、将来のエース候補と期待を寄せられた。

１、２年目は２軍で体作りやフォーム固めに注力。昨年のオープン戦では自己最速を更新する１５６キロを計測するなど、順調に成長を続けた。一方で制球面やスタミナ面の課題を克服できず、２年間で１軍登板はなし。２３年オフからは大瀬良に弟子入りし、２年連続で自主トレをともにするなど、才能開花へのきっかけを模索し続けた。

３年目の今季は春季キャンプで新井監督から「中継ぎでいってみようか」と直接伝えられ、リリーフとしての起用がスタート。キャンプでは森下や栗林からアドバイスを受けながら連日投げ込みを行うなど、１軍定着への期待が高まる存在感を放った。

開幕１軍入りは逃すも、ウエスタンでは開幕直後からフル回転。防御率１点台の好成績をマークし、５月１日に自身初の１軍昇格を果たした。翌２日・中日戦（マツダ）では２−４の九回からプロ初登板。１回１安打無失点、２三振を奪う力強いデビュー戦に「自分の中でも良い感覚で投げられた」と笑顔を見せた。

直後に降格となるも、以降も安定した投球でアピール。また、同学年の辻が支配下登録を勝ち取り、１軍で活躍している姿を受け、「刺激しかない」と同期の活躍も原動力に腕を振った。

８月以降は先発に再挑戦。前回２６日のウエスタン・くふうハヤテ戦（ちゅ〜る）では６回４安打無失点、７奪三振の好投で１軍への切符をつかみ取った。

シーズンは残り２試合。チームはあと１勝するか最下位・ヤクルトが１敗でもすれば５位が決まる。９月上旬には「まずは納得するボールを投げられるようにしたい。１軍を目指してやっていくだけかなと思います」と意気込んでいた斉藤。最終盤で訪れた絶好のアピール機会で、成長の跡を刻む。

◇斉藤 優汰（さいとう・ゆうた）２００４年５月２７日生まれ、２１歳。北海道出身。１８９センチ、９６キロ。右投げ左打ち。投手。苫小牧中央から２２年度ドラフト１位で広島入団。プロ２年目だった２４年の春季キャンプでは黒田博樹球団アドバイザーから「持っているポテンシャルは非常に高く、吸収力も高い」と評価された。プロ初登板は２５年５月２日・中日戦。