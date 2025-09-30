コンビニ限定で人気だったフレーバーが再登場!明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート

｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート｣から、｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー｣が2025年9月29日(月)より全国で発売になります。実は、2023年にコンビニエンスストアで限定発売し、大人気だったフレーバーなんです。濃厚なコクとなめらかな食感が味わえて、さっぱりとした後味が楽しめるので、改めてご紹介します。

大人気だったフレーバーが再登場

｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート｣は、独自に開発したアイス専用ヨーグルトをベースとなるアイスに配合することで、コクのある味わいを実現しています。

今回紹介する｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー｣は、2023年にコンビニエンスストアで限定発売し、好評だった商品です。

約2年半ぶりに再登場する｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー｣を、実際に食べた感想を交えてご紹介します。

ヨーグルトとブルーベリーの相性が抜群

袋を開けると、鮮やかなブルーベリーの色合いが広がり、とてもおいしそうに見えます。ヨーグルトと相性がいい甘酸っぱいブルーベリー果汁でアイスが包み込まれています。

中は、ヨーグルトを混ぜ込んだなめらかでコクのあるアイスです。一口かじると、口いっぱいに広がるヨーグルトとさわやかなブルーベリーの甘味と酸味が味わえます。長引く暑さに、ひんやりさわやかな気分になります。

いかがでしたか。

｢明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー｣の発売を記念して、えらべるPay500円分が7日間、毎日10名様に当たるキャンペーンが実施されています。(応募期間 2025年9月29日(月) 10:00～2025年10月5日(日) 23:59)※詳細は公式サイトをご確認ください。

まだまだ暑さが続いているので、ブルガリアヨーグルトのさわやかな酸味とブルーベリーの味わいをぜひ楽しんでくださいね。

取材協力/明治