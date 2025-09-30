女子プロ、ソックスコーデを披露！ファンから絶賛の嵐

プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。魅ゴルフソックスコーデを披露しました。

「写真集出してほしい！」三浦桃香の私服姿にコメント殺到

三浦プロは「私服にゴルフの靴下ってどうなのかな？」とコメントを添えて私服コーデを公開しました。

公開された写真は、石川県の能登カントリークラブで行われた「リシャールミルチャリティートーナメント2025」で撮影されたもの。黒のトップス×プリーツスカートに、白のオーバーニー丈ゴルフソックス（2本ライン）、厚底スニーカーを合わせたモノトーンスタイル。差し色としてチェーンストラップのピンク系バッグをプラスし、ネックレスとパス用ストラップでスポーティにまとめています。

また「2枚目は顔なかなか面白いから載せとく笑」とお茶目なコメントして、写真を披露。三浦プロの投稿に、ファンからは「ニーハイが可愛い」「写真集出してほしい！」「髪型髪色も似合ってて最高」「韓国アイドルっぽい」など、三浦プロのコーデを称える声が相次ぎました。

いかがでしたか？ ぜひ三浦プロの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※momokamiura_official／Instagram