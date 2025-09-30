第70回県美術展覧会（県など主催、西日本新聞社など後援）の入賞・入選者が発表され、最高賞の西望平和賞に書部門の原川広子さん（77）＝佐世保市＝の「由良の門を」が選ばれた。同賞最高齢の受賞。洋画部門で40歳未満から選ぶ野口彌太郎賞は佐世保東翔高3年の本田愛美さん（18）＝波佐見町＝の「枝先の旅人」に決まった。展覧会は長崎市出島町の県美術館で開かれている。

県内在住の10〜90代が日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、デザインの7部門に計1342点を出品。入賞は145点、入選は602点だった。

西望平和賞は各部門で最も優れた作品に贈られる県知事賞の中から、部門を超えた最高賞として選ばれる。「由良の門を」は書部門として11年ぶりの受賞。百人一首の和歌を書いた同作品は、墨汁の濃淡やかすれ、文字の行間などを巧みに組み合わせ、余白の部分の美しさを表現した。

野口彌太郎賞に輝いた「枝先の旅人」は、長崎港を背景に小鳥が枝先に止まっている様子を描いた。線の積み重ねで印影をつける「ハッチング」による表現が評価された。

展覧会の日程は次の通り。10月12日まで県美術館▽同16〜26日＝佐世保市博物館島瀬美術センター▽同30日〜11月9日＝諫早市美術・歴史館【移動展】同22〜24日壱岐の島ホール（壱岐市）▽同28〜30日＝東彼杵町総合会館（東彼杵町）

（鈴鹿希英）

県美術展入賞者 （上） 敬称略

【日本画】県知事賞＝植木美沙子（佐世保市）▽県教育委員会賞＝青木光男（長崎市）▽県美術協会賞＝山口なみ（諫早市）▽第70回県展記念賞＝國知出満（長崎市）▽中華人民共和国駐長崎総領事賞＝久林高市（諫早市）▽長崎新聞社賞＝松田直明（佐世保市）▽KTNテレビ長崎賞＝西村志保（大村市）▽NCC長崎文化放送賞＝宮川孝子（西海市）▽NBC長崎放送賞＝森山新三郎（大村市）▽新鋭賞＝長田不岐郎（佐世保市）

【写真】県知事賞＝三宅武尊（佐世保市）▽県教育委員会賞＝高田喜三郎（島原市）▽県美術協会賞＝森山浩隆（佐々町）▽第70回県展記念賞＝吉井邦浩（長崎市）▽中華人民共和国駐長崎総領事賞＝崔修麗（長崎市）▽長崎市長賞＝高木啓夫（諫早市）▽大村市長賞＝石田一洋（雲仙市）▽平戸市長賞＝今道晃（長崎市）▽対馬市長賞＝倉本一成（諫早市）▽五島市長賞＝上滝重治（佐世保市）▽西海市長賞＝石原幸子（長崎市）▽小値賀町長賞＝金子善憲（佐世保市）▽佐々町長賞＝吉田将人（雲仙市）▽平戸市教育委員会賞＝近藤俊雄（佐世保市）▽松浦市教育委員会賞＝岩永真奈美（長崎市）▽五島市教育委員会賞＝奥平昌典（長崎市）▽南島原市教育委員会賞＝蒲地順二（佐世保市）▽島原市議会議長賞＝濱野英晴（西海市）▽大村市議会議長賞＝原田昭則（長崎市）▽対馬市議会議長賞＝松本純（東彼杵町）▽壱岐市議会議長賞＝赤間正義（長崎市）▽西海市議会議長賞＝酒井ミネ子（雲仙市）▽長崎市美術振興会賞＝新木晃代（長崎市）▽朝日新聞社賞＝高尾愼次（長与町）▽長崎新聞社賞＝石田一洋（雲仙市）▽毎日新聞社賞＝水田大輔（佐世保市）▽読売新聞西部本社賞＝原川靖宏（長崎市）▽KTNテレビ長崎賞＝高木啓夫（諫早市）、諸石〓章（大村市）▽NIB長崎国際テレビ賞＝榧宏介（佐世保市）、田島慎太郎（長崎市）▽NCC長崎文化放送賞＝松永勇（雲仙市）、山中和博（長崎市）▽NBC長崎放送賞＝内藤薫（南島原市）、本村勉（長崎市）▽NHK長崎放送局賞＝増永康一（長崎市）▽FM長崎賞＝泉野浩生（長崎市）▽新鋭賞＝福山堅大（大村市）

※〓は「芳」の草冠の真ん中が離れる