公立、民間を問わず、全国の病院経営が物価高の影響で悪化している。地域医療を守る対策を急ぎたい。

全国自治体病院協議会によると、2024年度決算で公立病院などの86％が経常赤字だった。福岡市立の2病院が含まれ、福岡県大牟田市立病院は20年ぶりの赤字だった。

全国42カ所の国立大学病院も赤字が70％近くを占める。建物や医療機器の更新を控えざるを得ず、老朽化が著しい病院もある。

経営を圧迫しているのは、光熱水費や医薬品、包帯など医療資材費の高騰、人件費の上昇だ。関係者からは「このままではある日突然、病院がなくなる」と悲痛な声が上がる。患者にしわ寄せが及ぶ事態は防がなくてはならない。

事情は民間病院も同じだ。福岡市医師会によると、24年に倒産した九州・沖縄の医療機関は13件で、過去25年間で最も多い。

病院の収入の柱である診療報酬は公定価格で、国が2年に1度改定する。病院が自由に値上げできないため、物価の急激な変動に対応が後手に回りがちだ。

昨年の診療報酬改定は、人件費など本体部分の引き上げが0・88％にとどまった。日本医師会（日医）などによると、改定後に赤字となった病院が増える傾向にある。

病院によっては看護師などの職員不足も深刻だ。経営不振で賃金を上げられずに医療スタッフが離れると、病院の維持は一層困難になる。適正な人件費で人材を確保する必要がある。

厚生労働省は4月から、複数の緊急支援事業を始めた。人口減のように医療需要の変化に対応して病床を減らす場合は、1床当たり約410万円を支給する。政府には効果のある政策を求めたい。

日医などは、人件費や物価の上昇に応じて診療報酬が適切に改定できる新たな仕組みの導入を求めている。検討が必要だろう。

ただし医療費を野放図に膨らませるわけにはいかない。高齢化に伴い増加している医療費の原資は、医療保険、税金、病院窓口における患者負担で、全て国民が賄う。

若い世代は保険料負担を重荷に感じている。政府による支援策が多くの国民の理解を得るには、病院経営の自己改革が欠かせない。

政府が6月に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太方針」は、オンライン診療の推進や情報通信技術（ICT）の活用を通じ、質の高い医療を効率的に提供するよう求めている。医療の質向上と国民負担の軽減をバランス良く進めてほしい。

地方には診療科の偏在、無医地区の問題もある。過重労働になりがちな救急医療は、特に過疎地で夜間や休日に維持できなくなる懸念が広がりつつある。

居住地や個人の経済状況により、受けられる医療に大きな格差が生じてはならない。