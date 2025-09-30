熊本県内の戦争遺跡を巡り、平和継承の大切さを考える「くまもと戦争遺産の旅」が21日、荒尾・玉名地区であった。市民団体「くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク」（くまもと戦跡ネット）と旅行会社「旅のよろこび」などが企画。県内各地から、40〜80代の男女15人が参加した。

一行は玉名市の旧陸軍大浜飛行場跡などを見学した後、荒尾市で今も当時の姿をとどめる旧陸軍の火薬製造関連施設「東京第二陸軍造兵廠（しょう）荒尾製造所」（通称・荒尾二造（にぞう））の火薬庫や火薬検査棟、廃液路、変電所などを巡った。

案内した市民団体「荒尾二造市民の会」のメンバーが「玉名市の女学生たちが動員され、火薬製造の作業に従事していた」「戦後、火薬庫は引き揚げ者や戦災者の住宅にも使われた」などと説明。参加者は真剣に耳を傾けていた。会が運営する荒尾二造平和資料館では「風船爆弾」に使われた和紙や、動員学徒の落書きが残る旧宿舎の壁面の実物に触れた。

菊池市の自営業工藤敏彦さん（67）は「戦争遺跡や当時の実物があるとなしでは、印象や理解度が全く違う。実物を残すことは大事だと感じた」と話した。くまもと戦跡ネット代表の高谷和生さん（71）は「荒尾市の万田坑が近代化の光の部分だったとすると、石炭を原料に火薬を作った二造は影の部分。歴史には必ず、二面性があることを見なければいけない」と指摘した。

「戦争遺産の旅」は10月19日にも「県央・上天草コース」で計画され、参加者を同10日まで募集中。旅のよろこび＝096（345）0811（平日のみ）。 （宮上良二）