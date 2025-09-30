江戸時代のにぎわいを再現し、大分県日田の秋を盛り上げる「日田天領まつり」（11月8、9日）と「千年あかり」（11月7〜9日）が開かれる。主催する日田まつり振興会と千年あかり実行委員会は、まつりを盛り上げる出演者やコンテストへの参加を呼びかけている。

日田天領まつりのハイライト「西国筋郡代着任行列」（11月9日）の郡代役には2人のうちいずれかが日田市在住の一組、七五三衣装での行列参加は10人程度を募集する。申し込み期限は10月14日。

食やさまざまな物販の「天領屋台」（11月8、9日）は、丸山地区の永山布政所跡小公園で開催。市内の団体または市内で店舗営業している15組程度、月隈公園の「天領マルシェ」（同）は、キッチンカーの5団体程度を募集する。応募多数の場合は抽選となる。申し込み期限は10月10日。

千年あかりの「竹灯籠オブジェコンテスト」（11月8、9日）は、港町児童公園で開催。「竹あかりと町並み」のテーマに沿った魅力的で、心に残る作品を募っている。参加資格は市内外、年齢は問わない（未成年者は保護者の同意が必要）。竹細工ができ、準備から片付けまで対応できることが条件となる。コンテスト期間に来場者の投票で審査。グランプリ作品には5万円、準グランプリに3万円、3位に2万円を贈る。参加賞もある。

詳細は、日田天領まつり、千年あかりのいずれもQRコードから。 （床波昌雄）