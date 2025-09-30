ふるさと納税のルールに違反したとして、佐賀県みやき町が30日から2年間、制度から除外されることを受け、岡毅町長は29日、記者会見や事業者説明会を町内で開き、寄付者や返礼品納入業者、町民に対し「多大なる迷惑と心配をかけたことを深くおわび申し上げる」と謝罪した。30日からふるさと納税の受付を停止し、納入業者向けの支援策を早急にまとめる方針。

町の制度除外は2019年に続いて2回目。今回は返礼品の調達費や送料、仲介業者への手数料を含めた募集費用（経費）を寄付総額の50％以下にするというルールに違反した。町は総務省が指定対象期間とした23年10月からの1年間で25万件を超す総額約31億1900万円の寄付を集め、うち59・79％に当たる約18億6500万円が経費だった。

岡町長は、23年9月に寄付需要が高まり、返礼品の送料などの経費が指定対象期間冒頭の同10月以降に発生したことや、物価高騰で1万円以下の食料品などの小口寄付に人気が集中し、調達費や送料がかさんだことなどを理由に挙げた。小口寄付の停止などの対策を講じたが、追いつかなかったという。

町によると、総務省の調査は年度単位（4〜3月）と指定対象期間（10〜9月）の2種類があり、町はいずれも経費を寄付総額の50％以下にすることを目指していた。年度単位では23、24年度とも50％を下回っていたが、23〜24年度にまたがる23年10月〜24年9月の経費が50％を超えたという。岡町長は「一発アウトになるとは思わなかった。総務省通知の真意や意図をくみ取れていなかった」と釈明した。

今後2年間の収入減が避けられない中、小中学校の給食無償化などの重要施策は寄付金を積み立てた基金を活用して継続する考えを示した。

一方、関東圏の寄付者が多い中、九州や北海道からの送料が高くなる制度上の不公平感に言及し「ふるさと納税制度をいま一度考え直す機会が来ているんじゃないか」とも語った。

町は73の返礼品納入業者と契約しており、記者会見後の事業者説明会には約70人が出席。業者からは「小規模事業者にとっては死活問題。近隣の自治体を紹介するサポートはないのか」「コメを出しているが、先月から新工場を稼働し始め、先週3人を新規雇用した。（除外の）予兆があれば早めに教えてほしかった」などの意見が出た。

町執行部は記者会見に先立ち、町議会の全員協議会で経緯を説明。議員からは「極めて深刻で行政の信頼を損なうものであり、執行部に強い憤りを感じざるを得ない」などの声が上がった。 （前田絵）