佐賀県玄海町の補助金を受けて高度化通信網の構築事業に取り組んでいたヴルーヴ（東京）の破産問題で、事業者選定の経緯などを調べる町議会調査特別委員会（小山善照委員長）は29日、脇山伸太郎町長からの聞き取りを行った。委員10人は同日付で議員任期が満了となり、特別委は解散。区切りとしての報告書を10月以降に発行される議会だよりと町広報誌に掲載する。

同社は町の公募型プロポーザルを経て、2023年10月から第5世代（5G）移動通信システムの町内での環境整備を開始。町は設備投資費などとして24年度までの2カ年で計約10億5千万円を支給したが、今年3月26日、同社から提出された請求書に偽造の疑いがあることなどが発覚。町は補助金を打ち切り、同社は7月23日付で破産手続きの開始決定を受けた。

特別委で脇山町長は、問題の発覚当時、弁護士と警察に相談したところ「証拠保全のため担当者や議会には黙っておくように」と求められ、従ったことを明らかにした。議会に報告したのは、県警への告発状提出後の6月16日だった。

委員からは議会との連携不足や、庁内の意思疎通の停滞を問題視する声が相次いだ。岩下孝嗣委員は、複数の町関係者が警察の聴取を受けることになり、「町内で悪いうわさをされる者がいる」とした上で、名誉が傷つけられたと指摘した。脇山町長は「このような事態になり、本当に申し訳ない」と謝罪した。

特別委後、小山委員長は「町職員が自分の欲得のためにやったことではないことははっきりしている。町のためにやったことが良い結果を生まなかった。経験を次にどう生かすかだ」と述べた。さらなる調査については「必要ならば新しい議員で再度、委員会を立ち上げてやっていくべきだと思う」と述べた。

（向井大豪）